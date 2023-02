Alonso critica a la F1: "Es el único deporte en el que haces un día de práticas y te juegas un Mundial"

La Fórmula 1 está a punto de entrar en una de sus fases más decisivas. Se trata de los tradicionales test de pretemporada con lo cuáles se dará el pistoletazo de salida al curso de 2023. Bahréin pasará la primera prueba del algodón para todos, pero especialmente para aquellos que quieren pelear por el título mundial.

Los Verstappen, Leclerc, Hamilton y compañía comienzan una batalla que todos esperan que sea a tres bandas entre Red Bull, Ferrari y Mercedes. Y con la esperanza de que equipos como Alpine, McLaren o Aston Martin puedan reducir la diferencia con los grandes para garantizar un espectáculo máximo.

Sin embargo, como cada año, la pretemporada es el lugar habitual de una gran queja, el poco tiempo de preparación que tienen los pilotos de Fórmula 1. Con solo unas horas de rodaje se ven obligados a salir después a la pista y a ponerse a rodar superando los 300 kilómetros por hora con monoplazas que casi no conocen. Eso, además de jugarse todos sus objetivos deportivos de los cuales dependen sus contratos y sus carreras.

Uno de los más enérgicos en criticar esta situación ha sido Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin, en declaraciones recogidas por RacingNews365.com, ha hablado sobre esta circunstancia que considera nefasta para la propia Fórmula 1: "Es el único deporte en el mundo en el que haces un día y medio de práctica y luego te juegas un Campeonato Mundial".

Él ha sufrido más que nadie esta circunstancia, ya que en los últimos años ha tenido que sentarse en un monoplaza tras pasar varias temporadas alejado del 'Gran Circo', hacerlo después de haber sufrido un grave accidente de bicicleta o incluso como este año, habiendo cambiado de escudería.

Fernando Alonso, con Aston Martin antes de iniciar la temporada 2023 de la Fórmula 1 AFP7 / Europa Press

Otro piloto que aplaude las palabras de Alonso en esta línea es George Russell: "Personalmente, no creo que tres días sean suficientes". El británico destaca que si no fuera por los filming day o por las jornadas para probar neumáticos, lo pasarían aún peor: "Desde la perspectiva de un piloto, eso de un día y medio por corredor... Tuvimos la suerte de hacer el test de neumáticos de Pirelli, pero si no lo hubiéramos hecho, habría sido muy duro". Un parón demasiado largo para el excorredor de Williams.

"¿Te imaginas a Rafa Nadal pasando 12 semanas sin coger una raqueta o golpear una pelota y luego ir directamente a Roland Garros con un día y medio de entrenamiento? Simplemente nunca sucedería". Un ejemplo muy acertado el que ofrece el compañero de Lewis Hamilton, quien intenta dar explicación a por qué sucede esto.

"Entiendo y reconozco por qué hacemos eso. Creo que tres días con dos coches probablemente sería mejor y tendría un buen compromiso con todas las razones por las que están tratando de limitarlo, pero en este momento, un día por piloto es muy poco".

Las perspectivas de Alonso

Fuera ya del análisis de la duración de la pretemporada, Fernando Alonso habló sobre el feeling que le transmite el nuevo AMR23 en las pocas pruebas que ha podido hacer. El asturiano está encantado con los datos que han obtenido, sobre todo en el túnel del viento.

Aún así, cree que es pronto para sacar conclusiones: "Sabes lo que has hecho durante el invierno, preparando el nuevo coche, pero no sabes lo que han hecho los otros coches. Sólo somos capaces de comparar donde estamos contra nuestros rivales en Bahréin y Jeddah, en las primeras carreras de la temporada".

A pesar de la incertidumbre, hay emoción e ilusión en la fábrica de Silverstone: "Estamos contentos con el coche, estamos felices con lo que hemos hecho. Hay muchas cosas nuevas en comparación con lo que había el año pasado. El equipo tuvo un 2022 complicado, pero cuando atraviesas esas dificultades aprendes mucho".

