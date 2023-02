Así es Drugovich, el nuevo compañero de Alonso: el plan de Aston Martin con el sustituto de Stroll

No empieza tranquila la temporada de Aston Martin. De hecho, no lo hace ni la pretemporada ya que la escudería británica no tendrá a su alineación de pilotos titulares al completo en los test de preparación en Bahréin. Lance Stroll causará baja después de haber sufrido lesiones de consideración al haber tenido una caída mientras entrenaba en bicicleta.

Esto ha provocado que desde la factoría de Silverstone hayan tenido que tomar decisiones importantes y hacer un gran cambio de piezas. Lance Stroll, hijo del dueño de la escudería Lawrence, tendrá que dejar su asiento al piloto probador del 'equipo verde'. Se trata del joven talento Felipe Drugovich, quien tendrá ante sí una de las mayores oportunidades de su carrera deportiva.

Año tras año, los test de pretemporada de la Fórmula 1 son cada vez más importantes. Estos se han trasladado de manera oficial hasta Bahréin, aunque el año pasado también se disputó una semana adicional en Barcelona. No obstante, fue sin la entrada de las cámaras y con muchos equipos realizando tandas experimentales y diversas pruebas que poco se parecieron luego a la realidad de la temporada.

Ahora, Aston Martin, la nueva escudería de Fernando Alonso, llevará a cabo una pretemporada especial con esa ausencia de Stroll y con la presencia de su reemplazo, el brasileño Drugovich. Su cometido será compartir trabajo con el doble campeón del mundo en unos test comenzará el jueves por la mañana y que se prolongarán durante el viernes y el sábado. Seis intensas sesiones para reunir las primeras y las últimas conclusiones de los nuevos monoplazas sobre la pista.

A pesar de la lógica inexperiencia de Drugovich en la Fórmula 1, se trata de un piloto lleno de talento y que está llamado a ser uno de los rostros más importantes del 'Gran Circo' en las próximas temporadas. Solo tiene 22 años, pero ya puede presumir de tener en sus vitrinas títulos tan importantes como el Mundial de F2.

Felipe Drugovich celebrando un triunfo en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi Europa Press

Su valía y sus éxitos han provocado que tenga una enorme consideración dentro de la factoría de Silverstone, quienes han decidido darle esta oportunidad por delante de Stoffel Vandoorne, un piloto que ya cuenta con experiencia en la Fórmula 1 y que además mantiene una gran relación con Fernando Alonso, con quien compartió garaje en McLaren.

Sin embargo, Vandoorne se encontrará este fin de semana disputando el ePrix de Ciudad del Cabo de Sudáfrica como parte del calendario de la Fórmula E. Un motivo de peso para terminar descartando su presencia a pesar de que podría haber sido un reto importante para Stoffel con vistas a suplir a Stroll en el debut en el circuito de Sakhir del día 5 de marzo. No obstante, la baja del canadiense no es segura. La última actualización de su parte médico habla de una recuperación positiva de un accidente "menor".

El plan de Aston Martin

Por su parte, el brasileño se ha mostrado muy orgulloso y feliz de poder compartir esta enorme experiencia con uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo. Sin duda, serán momentos que guardará para el resto de su carrera y a los que dará especial valor cuando le llegue la oportunidad de tener un asiento fijo en la parrilla.

La misión de Drugovich será también permitir que el equipo de ingenieros y mecánicos que están más cerca de Lance Stroll puedan rodarse de cara al inicio de la temporada. Además, no serán unas pruebas poco importantes para ellos ya que, en caso de que el canadiense no se recupere de sus problemas físicos antes del primer Gran Premio de la temporada, tendrá que ser Felipe quien se ponga a los mandos del otro AMR23.

De momento, aunque la distribución no ha sido confirmada al 100%, todo hace indicar que Fernando Alonso llevará todo el peso de los test mientras 'el cuerpo aguante'. El debut de Aston Martin en Bahréin está fijado para la figura de Drugovich, ya que las sesiones más importantes son las de por la tarde. Al final, son las que más asemejan sus condiciones a las de la clasificación y a las de la carrera.

Por ello, todo hace indicar que el asturiano aparezca en las tardes de jueves, viernes y sábado. No obstante, solo está confirmada la primera ya que el español podría elegir también hacer pruebas durante alguna mañana. Lo que sí ha quedado ya descartado es que Alonso asuma la totalidad de los test, algo que podría haber supuesto un gran riesgo físico que derivase en un accidente fruto del cansancio y del estrés. Y que Aston Martin llegara sin ninguno de sus dos pilotos al debut de la temporada podría haber sido un desastre.

