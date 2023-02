El proyecto de Alpine post Fernando Alonso: motores para Andretti y "luchar por el campeonato"

Quedan ya pocas semanas para que la Fórmula 1 vuelva a echar a andar. De hecho, en menos de 10 días los monoplazas estarán dando vueltas por el circuito de Bahréin para realizar los primeros y únicos test de pretemporada. Muchos equipos siguen perfilando sus proyectos de cara al 2023 después de haber mostrado ya sus coches.

Sin embargo, hay algunos equipos que no solo miran hacia la temporada que va a comenzar. Lo hacen más adelante, soñando con llegar algún día al nivel de los más grandes. Es el caso de Aston Martin o por ejemplo Alpine. Los franceses iniciaron hace unas temporadas un proyecto a largo plazo con el que intentar ponerse en algún momento a la altura de lo Red Bull, Ferrari o Mercedes.

Con esa ambición llegó Fernando Alonso a la casa del rombo y con la desilusión de no haber llegado se marchó. No obstante, sí consiguieron reducir la brecha, ya que se situaron como los primeros del resto del mundo. Ser el cuarto mejor equipo de la Fórmula 1 era un buen botín, aunque todos deben competir por el oro y no por estar fuera del podio.

Ahora, los galos empiezan un nuevo subproyecto dentro de su gran proyecto con la alineación francesa de pilotos. Gasly y Ocon para intentar consolidar lo crecido de la mano de Fernando Alonso. Así han presentado un A523 que como mínimo deberían ser tan rápido como su predecesor, pero más fiable.

Eso intentarán este curso tal y como ha declarado el jefe técnico del equipo Otmar Szafnauer: "Tenemos tres objetivos principales. El primero mejorar la fiabilidad, el segundo estar en el peso adecuado, porque teníamos sobrepeso el año pasado, y tercero, asegurarnos de seguir la línea del desarrollo aerodinámico".

Otmar Szafnauer durante un Gran Premio de Fórmula 1 Europa Press

Los pasos hacia delante de Alpine en 2022 fueron importantes. En 2021 consiguieron una victoria y un podio, pero ha sido esta pasada temporada cuando de verdad han demostrado ser mejor que McLaren. De hecho, de no haber sido por los problemas de fiabilidad sufridos por Fernando, podría no haber existido ni batalla por la cuarta plaza.

Otmar asegura que había problemas que no podían solucionar durante la competición, pero que tenían localizados para que no aparezcan en 2023: "Hay cosas que no se podían solucionar durante la temporada, sabíamos cuáles eran las áreas donde más sufrimos el año pasado y los hemos podido solucionar durante el invierno".

Alpine dejó clara su línea de actuación el año pasado. Querían rendimiento aunque fuera a costa de perder fiabilidad. Y sufrieron, pero esperan haber hallado un punto de rendimiento de motor óptimo para este curso ganar en seguridad: "El año pasado ya hicimos mejoras en el rendimiento, pero sufrimos por la fiabilidad. Creo que hicimos la elección correcta".

Ahora, Szafnauer vuelve a sacar a relucir el mantra que más resuena en la fábrica de Enstone. Ganar el Mundial, pero sin saber cuándo. Una canción que Alonso escuchó muchas veces hasta que se cansó. "Sé cuáles son nuestras ambiciones, y queremos mejorar respecto a todos los demás cada año hasta que luchemos por un campeonato, tenemos que dar paso adelante cada año".

El proyecto Renault - Andretti

Con el objetivo de seguir dando pasos, Alpine intenta crecer en diferentes frentes. Y uno de ellos está fijado para el año 2026, cuando habrá una nueva configuración de motores antes de su congelación. Ese curso, además, podrán entrar dos nuevos equipos a la Fórmula 1 y uno de ellos ya está dando sus primeros pasos. Se trata del tándem que forman Andretti y Cadillac.

Su llegada al 'Gran Circo', de producirse, sería una gran noticia para Renault y para Alpine. Su CEO, Laurent Rossi, ha confirmado que si finalmente termina saliendo bien ese proyecto, pasarán a ser el motorista del nuevo equipo que aterriza en la parrilla. Una de las cosas que siempre han demandado Alpine y Renault para crecer es que tener otro equipo al que ceder su unidad de potencia les daría prestaciones y un mayor banco de pruebas.

"Acordamos que si obtienen la licencia para correr en Fórmula 1, les proporcionaremos un tren motriz". Rossi confía en que la alianza Andretti - Cadillac pueda conseguir su billete hacia la Fórmula 1 y hacer de la actual parrilla una configuración a once bandas: "Depende de ellos demostrar que pueden unirse al 'circo' de la Fórmula 1 y para eso deben pasar por los aros y superar el proceso de presentación de solicitudes, donde deben demostrar que aportan valor a la Fórmula 1 y a los equipos".

La corriente que reina ahora mismo en la Fórmula 1 es la de desechar la entrada de un nuevo equipo. Sin embargo, aunque Alpine se mantiene en un limbo lógico, tienen claro que para ellos sería positivo. No obstante, no puede mostrar de manera notorias sus intenciones: "Si entran, estaremos felices de unirnos a ellos. Si no lo hacen, significa que, en general, no funcionó". La búsqueda de la fiabilidad y la unión con Andretti parecen las bases el nuevo proyecto de Alpine post Fernando Alonso. Y todo para conseguir el sueño de pelear por un Mundial.

