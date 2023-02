El dopaje mata al ciclismo colombiano tras Supermán y Nairo: "Sin influencias llevas el 'bulto'"

El ciclismo colombiano está muy tocado después de los últimos acontecimientos. Dos de sus corredores más emblemáticos como son Nairo Quintana y Miguel Ángel López se han visto envueltos en los últimos tiempos en casos de dopaje, o al menos en serias sospechas de ello.

Sin embargo, el problema va mucho más allá y entre los aficionados del país hay una preocupación creciente. Un escalón más abajo, recientemente se conoció el positivo en un control antidopaje del ciclista Dubán Bobadilla, un joven corredor de 23 años que apuntaba maneras y en el que había muchas esperanzas depositadas para que diera un salto en su carrera deportiva. Sin embargo, una muestra suya en una carrera de finales del año pasado arrojó un positivo en CERA, una variante del EPO, sustancia totalmente prohibida por la UCI.

Lejos de echar balones fuera, el propio corredor reconoció haberse dopado a través de un comunicado emitido a través de sus redes sociales. Sin embargo, fue un poco más allá porque en su escrito sembró serias dudas acerca del funcionamiento del sistema de los controles antidopajes en Colombia. Dejó caer que las influencias sin importantes y que sin un gran apoyo es complicado llegar lejos, como si eso garantizara tener impunidad en los controles antidopaje.

"Quiero informarles a todos que soy consciente de lo que hice y creo que muchas veces uno va detrás de una meta y se olvida de su propia felicidad. Sacrifica muchas cosas, pero creo que es mejor a veces sacrificar y no perder el tiempo en vano ya que la vida se va en un cerrar y abrir de ojos te das cuenta y ya estás viejo", arrancó Bobadilla.

Acto seguido, puso el foco de la duda: "En toda mi vida de ciclismo, acá en Colombia, me di cuenta de que se juega de otra manera. Son muchísimas personas que no cuentan con la suficiente influencia o capital económico o arriesgan y nunca salen adelante. El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres. grandes personas, grandes marcas, grandes equipos y al no estar en la 'rosca' o no tener las suficientes influencias llevas del 'bulto'", apuntó.

Duban Bobadilla celebra un triunfo. INSTAGRAM

Y fue todavía un poco más allá al levantar más sospechas sobre la igualdad entre los ciclistas: "Quiero comentarles que espero que así cómo a mí me hicieron los suficientes controles antes y durante la carrera, espero que la ley sea equitativa para todos. Cómo todos los controles que me hicieron en la madrugada y en altas horas de la noche espero que hayan sido las mismas reglas para todos", concluyó.

Supermán y Nairo

El de Dubán Bobadilla se trata del último caso de un ciclista colombiano que arroja un resultado positivo en un control antidopaje, pero no es el único que se ve relacionado con unas malas artes en los últimos tiempos. Miguel Ángel López fue despedido por su exequipo, Astana, al considerar que había pruebas e indicios suficientes que le relacionaban con una trama de dopaje y el doctor Maynar.

Su despido terminó con la firma de Supermán por el modesto Team Medellín, ya que el escalador no llegó a ser sancionado por la UCI y podía correr sin ningún tipo de problema. En su regreso a las competiciones de menor entidad ha arrasado en este inicio de la temporada.

El caso de Nairo Quintana está todavía más en el aire. El exciclista del Arkea sí que dio positivo por tramadol, pero eso tampoco le supuso ninguna inhabilitación para correr. Sin embargo, sí que le está costando caro porque las puertas de los equipos World Tour se han cerrado completamente para él y actualmente sigue sin equipo con el que competir.

