Así ha sido el primer test de Fernando Alonso con el nuevo AMR23 de Aston Martin en Silverstone

Fernando Alonso ya está en modo 2023. El piloto asturiano se mostró muy ilusionado con la presentación de su nuevo monoplaza. El pasado lunes 13 de febrero, Aston Martin descubrió el que será su coche para la nueva temporada. Un auto totalmente reformado, con un diseño aerodinámico muy agresivo y con un motor que esperan que esté a la altura.

Las expectativas son altas, pero más lo es la ilusión que se ha generado alrededor del nuevo AMR23. Ni los británicos ni Fernando Alonso quieren lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo, pero lo cierto es que parece que las cosas se están haciendo muy bien. De momento, el objetivo es ser los mejores de la clase media, lo que el año pasado fue Alpine, pero con fiabilidad para sumar puntos y terminar carreras.

Conseguida esa base será momento de pensar en algo más, quizás en pelear algún podio, alguna victoria y quien sabe si el tricampeonato del mundo. De momento, el feeling generado es muy bueno y así lo ha transmitido Alonso en todas sus apariciones. La última ha tenido lugar este miércoles, momento en el que Fernando se ha subido al AMR23 por primera vez para ponerlo a fondo en la pista.

El español ya realizó unos test en Jerez hace unas semanas correspondientes a las pruebas que todos los equipos llevan a cabo con Pirelli para probar los neumáticos del futuro. En esta ocasión, un prototipo de las gomas que se usarán en el año 2024. Sin embargo, aquella aparición fue con el AMR22. No obstante, fue muy útil para Alonso, quien este curso cambia de escudería y cualquier segundo que pase dentro de su nuevo fabricante de monoplazas puede ser clave.

Ya lo disfrutó en los test de Abu Dhabi de finales de la temporada 2022, pasó en la misma tarde de estar en el garaje de Alpine a instalarse con Aston Martin, y ahora más recientemente en Jerez. Sin embargo, la puesta en escena de este miércoles ya ha sido con el coche recién presentado y además en un circuito que estará presente en el calendario, el de Silverstone, punto geográfico donde Aston Martin tiene su gran fábrica.

Alonso y su compañero Lance Stroll han participado en el tradicional filming day de la marca, una práctica muy habitual de todos los equipos durante la pretemporada. Sin ir más lejos, Ferrari también acaba de realizar el suyo. Unos pocos kilómetros antes de los test de Bahréin que son claves para limar imperfecciones y para poner a punto todas las comprobaciones necesarias.

Primeras vueltas del AMR23

El piloto canadiense y el ovetense han podido dar sus primeras vueltas con el nuevo coche para ir afinando la maquinaria en lo que promete ser una temporada muy ilusionante para ambos luchando contra pilotos como Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly o Esteban Ocon. Seguramente, este último y Norris serán los mayores rivales de la nueva dupla 'verde'. Stroll se ha subido al coche por la mañana y Fernando lo acaba de hacer esta misma tarde.

Los filming day, tradicionalmente destinados a fines publicitarios, son días en los que los equipos aprovechan también para sacar alguna primera conclusión a pesar de que están limitados a 100 kilómetros de rodaje. Una de las pegas de estas pruebas es que es obligatorio, por reglamento, realizarlas con neumáticos de demostración de Pirelli y no con los que competirán durante el año.

Sin embargo, las primeras sensaciones de Alonso con el coche han sido inmejorables y vienen a reforzar el optimismo y la ilusión que tiene el español por este nuevo paso en su carrera, el cual probablemente será el último. Fernando confía en 'La Misión' después de haber enterrado 'El Plan' y tiene fe ciega en su nueva familia.

"No están dando expectativas que no son realistas. Ellos saben dónde estamos. Saben que el año pasado sólo tres equipos terminaban en la misma vuelta que el líder: Red Bull, Ferrari y Mercedes. Todos los demás estaban una vuelta por detrás, incluidos Alpine y McLaren. Sabemos que estas diferencias en la F1 son muy difíciles de remontar en dos o tres meses. Pero veremos si podemos hacer una buena temporada, disfrutarla, tener buena fiabilidad y asegurarnos de que el equipo crezca durante la temporada". Esto decía Alonso nada más presentar su nuevo AMR23 en declaraciones recogidas por The Race.

