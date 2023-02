Anulan un polémico salto por las zapatillas: "Puedes saltarte un test antidopaje, pero no usarlas"

Situación inédita la que se ha vivido en el atletismo tras competir en la ciudad de Torun. Durante la disputa del Bansko Bystricka Latka World Indoor Tour 2023, que se realizó en Polonia, el atleta Miltiadis Tentoglou se impuso en la prueba de salto de longitud con una marca de 8,40 metros.

Con ese registro, el griego se colocaba como el mejor saltador del año. Supera por mucho la marca de Weslley Beraldo, que acreditaba 8,12 el pasado mes de febrero en una prueba disputada en su país. Por lo tanto, Tentoglou se posicionaba como el líder de las listas de 2023.

Sin embargo, para su sorpresa, apenas unos días después, veía como World Athletics anulaba su marca. Muchas veces, factores como el viento invalidad dichos registros, por lo que no es algo inusual en el mundo del atletismo. Sin embargo, esta vez había una razón completamente distinta.

[Savas Coban y su monstruoso récord del mundo: completar 86 ultramaratones en 86 días]

A través de sus redes sociales, el campeón olímpico en los Juegos de Tokio 2020 y campeón del mundo y europeo mostraba en un post el verdadero problema de anular su salto. Todo residía en sus zapatillas, un modelo que había utilizado en Torun y que no portaba los clavos específicos para la prueba.

"World Athletics tiene personas en su equipo que no tienen idea sobre calzado y deporte. Y ellos deciden qué clavos están bien o no para los atletas", empezaba a razonar el deportista griego, todavía asombrado por la decisión del organismo de anular su magnífico salto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Μίλτος D. Τεντόγλου😎 (@miltos_d.tentoglou)

"¿Revisaste los clavos de los antiguos récords? ¿Tienes láser en la tabla? Creo que deberíais tener gente en tu equipo que tenga experiencia en el deporte. Yo soy el que está saltando. Quiero usar lo que es cómodo y seguro", recalcaba tras la decisión inaudita del World Athletics.

"No me importa un salto de 8,40. Puedo saltar cuando quiera. Es simplemente injusto. Estoy disgustado", añadía en el post. "Aparentemente está bien perderse tres pruebas antidopaje pero no usar estas zapatillas", argumentaba con cierto tono irónico sobre lo que la realidad que él considera que hay en el atletismo.

"Y lo gracioso es que la próxima semana voy a usar el mismo clavo pero es de diferente color, así que está 'aprobado'", finalizaba para zanjar con el polémico tema. Un varapalo para Tentoglou, que vio cómo desaparecía la que podía ser una de las mejores marcas de la temporada.

[El control de la menstruación en menores para perseguir a atletas trans: el debate que divide EEUU]

Además, el saltador de longitud griego ilustró su texto con una serie de fotografías. En ellas, daba a conocer el modelo que utilizó en Torun, que no está aceptado, y otros dos muy similares que sí están permitidos para competir. Una incongruencia según el atleta, que no ha podido colocarse como líder del ranking mundial de 2023.

Sigue los temas que te interesan