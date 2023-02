Savas Coban y su monstruoso récord del mundo: completar 86 ultramaratones en 86 días

Hay atletas que están hechos de otra pasta. Que no conocen sus límites y que si los conocen son capaces de ignorarlos hasta que se cuerpo llega hasta donde ni ellos mismos se podían imaginar. Que son capaces de superar el cansancio, los dolores, las lesiones, el frío o el calor extremo. Un ejemplo muy representativo de esta especie de superhéroes es Savas Coban.

Este atleta extremo alemán ha conseguido establecer un impresionante récord del mundo: realizar 86 ultramaratones en 86 días. Todos de manera consecutiva, sin descanso y sin lugar para la rendición. Una hazaña que está dando la vuelta al mundo y que ya ha recibido el reconocimiento de especialistas, aficionados y expertos. Algo, evidentemente, nunca antes visto.

El germano ha elegido un lugar muy particular para su hazaña. Se trata de Perú, un país en el que ha podido encontrar todos los climas posibles. Pasar del calor asfixiante del desierto al frío paralizador de los Andes. Un lugar mágico para poner a su cuerpo al límite y para romper las barreras de la resistencia del ser humano.

[Innes FitzGerald, la 'Greta Thunberg' del atletismo: en bici a sus competiciones y renuncia a un Mundial]

Savas ha conseguido llevar un poco más lejos el umbral del dolor y del sufrimiento del hombre y ha establecido ese espectacular récord del mundo completamente solo. Se podría decir que casi sin ayuda. Solo con sus piernas y con una fortaleza mental de puro hierro. Han sido casi tres meses sin parar de correr en los que ha acumulado un total de 5.170 kilómetros y más de 100.000 metros de desnivel acumulado. Una animalada monstruosa, más propia de una película que de una hazaña de la vida real.

Savas Çoban haciendo frente al calor y al frío en su gran reto de ultramaratones

Coban ha completado esta carrera contra sí mismo sin descansar ni un solo día, solo parando para poder comer y, lógicamente, para dormir. Sin ese mínimo respiro no hubiera aguantado más de un día. A lo sumo dos. Coban arrancó su gran reto el pasado 13 de noviembre del año 2022. Se equipó con lo mínimo imprescindible para no llevar más equipaje del necesario y se lanzó a la gran aventura de su vida.

Solo ante el peligro

El atleta alemán no ha tenido compañía ni asistencia en este gran viaje que terminó el pasado 7 de febrero con su llegada triunfal a la ciudad de Lima. Allí pudo recibir el cariño y el calor de su gente después de haber completado una aventura que ni él mismo confiaba en poder terminar. Sus amigos y sus aficionados quisieron arroparle en este momento tan especial.

"Si quieres algo tan desesperadamente, nada puede detenerte. Entonces, no importa cuánto dolor tuviera. Algunos días tuve dolor todo el día, me sangraban los pies. Pero no me detuve. Tuve que hacerlo. No fue solo por diversión. Este es mi sueño, es mi pasión y por eso tenía que llegar hasta el final".

[Gesa Krause, la atleta que vuela en los 5 kilómetros embarazada de cinco meses: "No estoy enferma"]

Coban había dispuesto una hoja de ruta en la que debía de realizar unos 60 kilómetros diarios en las condiciones más extremas, pasando de los picos nevados de los Andes al calor insoportable del asfalto el desierto. Incluso algunos días tuvo que hacer frente a los peligros propios de la selva amazónica. Una hazaña que quedará para la posteridad y que él mismo ya piensa en superar en su próxima aventura.

Archivado en Atletismo, Deportes, Deportes Extremos, Maratón, Otros Deportes, Perú

Borja Sánchez Redactor en Deportes de EL ESPAÑOL desde 2020. Antes trabajé en La Sexta Deportes. Licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Experto en ciclismo.

Sigue los temas que te interesan