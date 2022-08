Muere un piloto de motociclismo de 8 años atropellado durante un entrenamiento en Italia

Trágico suceso el que aconteció en Italia hace tan solo unos días. El joven piloto francés de 8 años Mathis Bellon ha muerto en Trentino mientras entrenaba con su minimoto en su camino de preparación al Campeonato Nacional de Velocidad. El chico tuvo un fatal accidente y no ha podido superar las graves heridas sufridas.

El accidente se produjo el pasado 22 de julio, pero Mathis ha estado luchando por sobrevivir durante casi una semana en una batalla que tristemente no ha podido ganar. El trágico momento se produjo en el conocido circuito de karts de Ala. El pequeño iba pilotando con destreza su minimoto hasta en un lance perdió el control de la misma, cayendo al suelo y resbalando por el asfalto.

En ese momento, otro compañero que venía rodando a gran velocidad justo por detrás no pudo evitarle y terminó colisionando contra él, produciéndose el terrible accidente. Una reacción en cadena que tuvo fatales consecuencias. Tras el fuerte golpe, Mathis fue trasladado al hospital más cercano en estado muy grave.

Momentos antes había sido rescatado de la pista para poder ser transportado en helicóptero mediante el servicio de urgencias del centro médico de Verona. Allí ingresó en reanimación pediátrica. Sin embargo, poco después comenzó también una batalla para intentar el traslado del chico a pesar de que su estado era realmente crítico.

Los padres querían llevárselo a Montpellier ya que ellos residen en la localidad de Sainte-Maxime. Sin embargo, después de siete días de pelea tras el accidente, no pudo superar las terribles lesiones sufridas en el accidente y finalmente terminó perdiendo la vida.

El padre de Mathis ha hablado para diferentes medios italianos como Le Quotidien de la Reunion donde ha narrado el sufrimiento que han padecido durante todos estos días después de la dura pérdida de su pequeño: "Aguantó hasta el cumpleaños de su hermana pequeña, que el miércoles hizo 3 años. Sus órganos salvaron cinco vidas, fue un gran campeón hasta el final. Un ángel que nos llenó de alegría de vivir".

La noticia del fallecimiento del joven Mathis ha inundado las redes sociales en los últimos días, haciéndose viral las muestras de cariño y fuerza enviadas a su familia después de los momentos tan complicados que están atravesando. A pesar de que el pequeño murió haciendo lo que amaba, no deja de ser la pérdida de un hijo y de un miembro muy importante del clan de los Bellon.

Uno de los mensajes que la propia familia ha compartido ha sido el siguiente: "Lamentablemente, estábamos allí en esa carrera. El ambiente no era festivo porque había aprensión por Mathis que fue protagonista de un gravísimo accidente el viernes. Todo el personal de Even-T no puede evitar unirse al dolor por una terrible tragedia. Es malo escribir cuando pasan estas cosas, cuando en un deporte que da alegría y adrenalina las cosas no salen bien. ¡Adiós Mathis!".

El Campeonato Nacional de Velocidad también ha querido despedir al pequeño con un emotivo comunicado: "Pequeño Mathis, no tenemos palabras para expresar la tristeza que nos invade. Vivirás para siempre en nuestros corazones". El chico de tan solo 8 años formaba parte del Team Race Experience School dirigido por Sebastien Gimbert y estaba llamado a ser una de las grandes promesas del motociclismo italiano.

