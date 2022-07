'Checo' Pérez y la rebeldía que alerta a Red Bull: "Todavía sigo estando en la lucha por el Mundial"

Max Verstappen y 'Checo' Pérez están separados por solo 57 puntos en la clasificación del Mundial de Fórmula 1. Una distancia que para algunos será muy grande, superior a dos carreras, pero que para otros no lo es tanto y que mete de lleno al mexicano en la pelea por el título. Al menos eso es lo que piensa y lo que defiende el teórico segundo piloto de Red Bull. El mexicano sigue generando revuelo en el garaje de los de Milton Keynes.

Con esa ambición ha llegado al circuito de Paul Ricard donde no ha dudado en afirmar que quiere pelear por el campeonato. Una declaración de intenciones que podría terminar suponiendo a la larga un gran problema para Red Bull. Para los austriacos, todo pasa porque el neerlandés gane el título y revalide la corona que le arrebató a Hamilton en 2021. Sin embargo, Pérez tiene otros planes.

Tras el desastre vivido en el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, 'Checo' quiere dar un nuevo salto que le meta de lleno en la pelea: "Mi objetivo es cambiar". Cambiar ese mal sabor de boca que le dejó la pista de Spielberg. En la clasificación sprint solo pudo sumar cuatro puntos y en la carrera del domingo tuvo que abandonar. Un balance pésimo que le hizo perder la segunda plaza.

[Nueva guerra en Alpine entre Fernando Alonso y Ocon: entre luchar contra Mercedes o mirar al 2023]

'Checo' Pérez dialogando con Max Verstappen Europa Press

Ahora se encuentra a 19 puntos de Charles Leclerc, vencedor del último Gran Premio y que recortó un poco la brecha con Verstappen. Sin embargo, Sergio Pérez solo piensa en la primera posición, en pelear por todo y para eso quiere empezar por el circuito de Paul Ricard en Francia.

'Checo' quiere guerra

"Después de un duro fin de semana en Austria, es genial volver a competir y tener la oportunidad de arreglar las cosas. Todavía estoy en la pelea por el Campeonato de Pilotos, así que personalmente también es importante no perder más puntos. El año pasado logré mi segundo podio con el equipo en Francia y tengo muchas ganas de tratando de repetir eso".

[Carlos Sainz: "Me empecé a quemar un poquito... el mono olía a barbacoa tras la carrera"]

Sabe que no será fácil, ya que el trazado galo es una pista que no se le adapta bien a Red Bull. Esperaban haber sacado un buen resultado de su propio circuito y ahora en Francia le espera una dura batalla: "Paul Ricard es una pista desafiante porque hay diferentes líneas de carreras que puedes tomar en las curvas y no es fácil saber cuál es la mejor para usar".

Carlos Sainz junto a 'Checo' Pérez y Max Verstappen en el podio del Gran Premio de Mónaco Reuters

Como análisis previo de la carrera, 'Checo' considera que, una vez más, será clave intentar manejar bien la degradación de los neumáticos. Una nueva batalla contra Ferrari, contra Leclerc y Carlos Sainz, se espera a la hora gestionar bien la salud de las gomas, uno de los principales hándicaps de los italianos.

[Alpine lastra a Fernando Alonso: los 11 errores que arruinan el año y crean dudas sobre su renovación]

"Las altas temperaturas también serán un factor a considerar este fin de semana. Físicamente parece que será una carrera muy exigente y habrá que ver cómo va la degradación de los neumáticos por el calor". A pesar de las dificultades, Pérez quiere que el trazado de Paul Ricard sea el principio de su asalto al título y a la tranquilidad de Red Bull. Se avecina una gran guerra.

Sigue los temas que te interesan