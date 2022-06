Fernando Alonso desafía a los ordenadores de Alpine: se buscan datos para entender su talento

Fernando Alonso dejó boquiabiertos a todos con lo que hizo en la clasificación del Gran Premio de Canadá. Una posición que, tal y como se han dado los últimos años del asturiano en la Fórmula 1, podría ser calificada de histórica. Y más viendo las pocas prestaciones que ofrece un Alpine que debería estar peleando por el Mundial y que en realidad lo hace por ser el cuarto mejor equipo.

Pero cuando la pista y el clima le dieron una mínima oportunidad a Fernando, este demostró el impresionante potencial que lleva dentro. Puso contra las cuerdas a Max Verstappen y soñó con la pole position. Terminó marcando el segundo mejor crono y superó al F1-75 de Carlos Sainz y a una leyenda como Lewis Hamilton. Una barbaridad de otra época que después no se pudo materializar en carrera.

Sin embargo, el bicampeón español dejó su sello y demostró a todos de lo que sigue siendo capaz a pesar de sus 40 años. La pena es que el rendimiento que a veces muestra el Alpine los sábados, como ya sucedió en Australia, luego no se refleja los domingos. Alonso tuvo una carrera para olvidar y terminó séptimo, aunque relegado a la novena posición por una sanción tras intentarse defender de las acometidas de Bottas en la última vuelta.

Fernando Alonso defendiendo la posición ante Valtteri Bottas en Canadá Europa Press

El asturiano terminó cabreado con Alpine porque no le dejaron pasar a Esteban Ocon cuando él afirmaba que iba claramente más rápido. Eso provocó que por detrás se le echaran encima corredores como el finlandés. A pesar de esas tiranteces, y de las que ya produjo la mala estrategia de la escudería gala retrasando la entrada en boxes, en Alpine están alucinados con lo que ha demostrado Alonso en Canadá.

Sabían que era bueno, pero esta vez ha dejado sin palabras incluso a los sofisticados ordenadores del grupo del rombo. No alcanzan a encontrar datos que puedan justificar lo que el corredor español hizo sobre el trazado canadiense Gilles Villeneuve. Una demostración de talento sin precedentes y sin parangón que nunca habían visto.

Alonso contra los ordenadores

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine, ha reconocido que aunque todos los equipos de Fórmula 1 tienen mucha tecnología aplicada a su trabajo para conocer hasta el más mínimo detalle de los monoplazas y del pilotaje, no siempre les alcanza para saberlo todo. Y con Fernando sucede eso. Ser un fuera de serie también implica estar incluso al margen de los análisis. Esta circunstancia no da campeonatos ni victorias evidentemente, pero responde a los que todavía son críticos con el asturiano.

Fernando Alonso no ha tenido ni suerte ni visión para elegir muchos de sus movimientos en la Fórmula 1. Pero lo que nunca se ha podido negar es su talento. Cuando tuvo coches para pelear, lo hizo y ganó. Y cuando no, como ahora, sigue dejando pruebas de que es un elegido, uno de los mejores de la historia. El 'Gran Circo' suele concordar en esa conclusión. El asturiano ha ganado menos de lo que merece, pero eso no evita que sea considerado como uno de los mayores talentos de siempre a la altura de Senna o Schumacher.

En unas declaraciones recogidas por el diario AS, su ahora jefe Szafnauer lo explica así: "Con todos los ordenadores que tenemos, que son muchos, todavía estamos intentando comprender las diferencias. Parte de la razón es que él estuvo genial en la lluvia, pero ya había sido rápido el viernes. No fue sólo el sábado. Otra parte son las circunstancias, la pista se va secando y hay muchas variables".

Hay que recordar que Alonso sufrió un problema en su monoplaza que lastró su rendimiento. Y aún así dio mucha guerra: "No estoy seguro de que sólo le haya pasado a él, aunque lo parece. Fernando tenía un problema, una fuga en la unidad de potencia, afortunadamente no fue tan grave como para abandonar".

Fernando Alonso subiéndose a su Alpine en la parrilla del GP de Canadá Europa Press

Alpine, lejos de Mercedes

Otmar ha rebajado las expectativas sobre intentar quedar terceros en el campeonato ya que asegura que Mercedes está por delante. La clave está en la carga aerodinámica, que suele responder mejor a los alemanes, ya que las diferencias con la unidad de potencia se han conseguido reducir. Alonso mantuvo tras el Gran Premio de Canadá que, de haber manejado mejor la estrategia y de haber tenido suerte con los Safety Car, podría haber soñado con el podio, el cual hubiera peleado con Hamilton y Russell.

Alonso necesita revertir esa mala suerte para intentar sumar los puntos que merece y que estas exhibiciones traigan resultados y no solo sensaciones. Como decía Rosberg, a pesar de que Ocon, su compañero de equipo y rival, es muy bueno, Alonso está unos kilómetros por delante de él, tal y como se pudo ver en Canadá, lugar de su obra maestra.

La F1 se rinde a Fernando

Por otro lado, en analista Martin Brundle confirmaba en Skysports lo que han transmitido desde Alpine. Es muy difícil de entender lo que el doble campeón del mundo en los años 2005 y 2006 pudo lograr. Se podría decir que la F1 sigue estupefacta ante tal despliegue de talento. Cuando otros sufren para mantener el coche en pista, Alonso vuela. Eso es el verdadero talento.

"No puedes derribar a Fernando, es todo energía. Fernando fue la estrella de la calificación porque fue consistentemente rápido y estuvo en la primera fila de la parrilla entre grandes aplausos. Después de la salida perfecta de Max, no tuvo ninguna oportunidad y aunque tenía un ritmo decente, su carrera fue cada vez peor. Paró en boxes en la vuelta 28 bajo bandera verde y a toda velocidad, lo que le costó mucho tiempo".

Fernando lleva tres abandonos este curso, por ninguno de Ocon, lo que supone un gran lastre para él en la clasificación. Por suerte en Canadá no llegó uno más, aunque solo pudo rascar dos puntos debido a esa terrible sanción. Para muchos, injustificada. "Acabó noveno, lo que fue una pena". Un buen resumen el que hace Brundle, aunque este no empaña la exhibición de un Alonso que volvió locos hasta a los ordenadores.

