Brandon Davies encabeza la 'operación salida' del Barça rumbo a Milán: los señalados de Jasikevicius

La mala temporada del Barça de Baloncesto estaba destinada a terminar en cataclismo y revolución en el mercado de fichajes. Su derrota en la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid ha supuesto la puntilla para un vestuario que no ha atravesado su mejor temporada. Ya el fracaso de no haber llegado a la final de la Euroliga supuso un terremoto importante.

Las relaciones entre algunos jugadores y Sarunas Jasikevicius tampoco son las mejores. Pequeños factores, o granitos de arena, que han ido haciendo una montaña difícil de escalar. La sección ahora mismo es un polvorín y se buscan soluciones en el mercado para crear un equipo de garantías y, sobre todo, más acorde a lo que el técnico lituano tiene en su mente. Un vestuario de gladiadores que cumplan sus órdenes y no tantas estrellas que generen discordia.

El primer movimiento importante ha sido la salida de Brandon Davies. Un secreto a voces que ya se ha hecho oficial, pues ha cerrado su llegada a Olimpia Milan. El equipo italiano lleva varios años intentando crear un gran proyecto con el que asaltar el título de Euroliga y hacerse habitual de la Final Four. Para eso llegó un técnico experimentado y con éxito como Ettore Messina. De momento no lo han conseguido, pero con este tipo de fichajes, no es de extrañar que lo terminen consiguiendo.

Brandon Davies, al tiro libre. FC Barcelona

Este verano perderán a jugadores importantes como el 'Chacho' Rodríguez, quien pone rumbo al Real Madrid. Para recuperar la ilusión de la afición se ha cerrado este importante fichaje de Brandon Davies. El pívot estadounidense no ha terminado de cuajar en Can Barça después de suscitar también el interés del Real Madrid en el momento de su fichaje.

Los azulgranas ganaron la batalla, pero no han sabido sacar partido a uno de los mejores pívots de Europa. Fuerte, ágil, con buena mano y capacidad para moverse tanto dentro como fuera de la zona. Sin embargo, Davies se marcha tras pasar sin pena ni gloria por el Palau en lo que ya es el primer movimiento oficial de la 'operación salida' del Barça.

No obstante, esta operación no será ni mucho menos la última que se va a cerrar en las próximas horas en el entorno azulgrana. Hay muchos jugadores que han recibido la cruz tanto del club como de Saras Jasikevicius y abandonarán el proyecto millonario de los azulgranas.

Otro que se marcha es Dante Exum, uno de los hombres revelación de la temporada. El polivalente jugador del Barça, que ha aparecido desde el puesto de base hasta el del alero, aterrizó en la Ciudad Condal con un contrato temporal y fue renovado hasta final de temporada debido a su gran rendimiento. Sin embargo, no continuará en Barcelona.

Quien también tienen decidido ya que se marcha es Nick Calathes. El base griego llegó a la entidad azulgrana para hacer las veces de dirección de juego de un equipo lleno de estrellas. Sin embargo, ha ido perdiendo feeling con Jasikevicius a medida que el técnico lituano daba más protagonismo a jugadores como Nico Laprovittola.

Nick Calathes hace un tiro. acb Photo / D. Grau

Otro que ha confirmado su salida, y que ya se ha despedido del club, es Nigel Hayes-Davies. Un fichaje sorprendente que tenía la ambición de dotar de mayor capacidad física al juego interior del conjunto azulgrana. Pero que tampoco ha terminado de resultar con éxito.

De esta forma, ha terminado tomando la decisión de separar sus caminos del club, algo que desde Barcelona aprueban porque se ahorran una importante ficha, aunque ahora tendrán que salir al mercado con fuerza. Otros nombres que están en la rampa de salida son los de Pierre Oriola y Roland Smits.

El segundo apunta directamente hacia Valencia Basket. Alex Mumbrú le quiere en su nuevo proyecto y en su deseo de crear un equipo más físico para consolidar a los Taronja en España y en Europa. Valencia jugará la Euroliga durante los próximos cinco años de manera garantizada.

Dudas y fichajes del Barça

También hay dudas sobre otros nombres de la plantilla como son los casos de Alex Abrines y Kyle Kuric. El primero no ha dado el paso que se esperaba de él, ya que llegó con la condición de estrella y con el objetivo de convertirse en el mejor tirador de Europa. Pero no ha terminado de tener el brillo y la continuidad que se esperaba.

El segundo ha tenido algún desencuentro con 'Saras' y también ha atravesado por una mala racha de tiros que le ha llevado por momentos al ostracismo. Aunque no es segura su salida debido a los grandes movimientos que sí se están confirmando, el escolta no tiene su posición consolidada en la plantilla todavía y muchos grandes de Europa están atentos.

Kyle Kuric durante un partido de esta temporada Europa Press

Con tantas salidas, el Barça también necesita que lleguen fichajes que renueven la ilusión y, sobre todo, que completen una plantilla que va a sufrir importantes cambios. El primero en hacerlo será Jan Vesely, llegado desde Fenerbahçe tras unos años peleando contra las lesiones, pero con el reto de intentar volver a ser uno de los mejores jugadores de Europa.

Otra llegada que está cerrada para el Barça es la de un viejo conocido como Tomas Satoransky. Fichaje de altos vuelos y con el sello de Sarunas Jasikevicius. Y el último en sonar con fuera ha sido Oscar da Silva, ala-pívot de 23 años y 2,06 metros que ha sido una de las revelaciones de la Euroliga jugando en el Alba Berlín. Así es el nuevo Barça de Sarunas Jasikevicius que se está gestando y que promete tener mucho movimiento de ida y vuelta.

