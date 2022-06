Giacomo Agostini: "Marc Márquez habría muerto cinco veces en mi época"

Los últimos años están siendo un verdadero calvario para Marc Márquez en forma de lesiones. El seis veces campeón de Moto GP ha sido operado hasta cuatro veces de su brazo derecho por las distintas caídas que ha sufrido pilotando. Unos problemas de los que ha hablado el histórico piloto italiano Giacomo Agostini.

"Desafortunadamente se estrelló muchas veces. Un día, de hecho, le dije: con una caída como esta, en mi época habrías muerto cinco veces", ha dicho Agostini en una entrevista para el Corriere dello Sport, refiriéndose a las peores medidas de seguridad que había en su época en los circuitos.

Sin embargo, el ganador de 15 campeonatos mundiales de motociclismo ha valorado la actitud y pasión de Márquez por la competición y también ha tenido palabras de halaga para Quartararo: "Él es así, siempre da el 100%, espero que vuelva como antes. Marc es un piloto que te levanta del asiento. Y personalmente me cae bien, él y Quartararo son los dos pilotos que incluso antes del inicio de un GP, en la parrilla, encuentran la forma de saludarme".

El expiloto también ha hablado sobre las grandes figuras de la historia del deporte y su capacidad de conseguir lo que otros no pueden: "Nos gustan muchos los ganadores diferentes, pero queremos ver al protagonista haciendo cosas que otros no pueden. Cassius Clay, Agostini, Eddie Merckx, Maradona, Valentino Rossi...No creo que el que gana mucho se acabe cansando. El que gana atrae al público y lo enamora", ha comentado.

En el caso de Márquez, sigue apurando los plazos para volver a los circuitos cuanto antes. El pasado 3 de junio fue operado por última vez de su maltrecho brazo, lo que parecía que le descartaba totalmente para esta temporada, pero parece que no será así.

[Honda confirma que esperan el regreso de Marc Márquez antes de acabar la temporada]

Alberto Puig, team manager del equipo Repsol-Honda, confirmó que esperan a Marc Márquez para el final de la temporada. "Será muy importante que pueda volver y probar la moto para final de temporada. Tenemos entrenos y pruebas que son muy importantes de cara al desarrollo de la moto del próximo año", afirmó tras la operación a la que ha sido sometido en Minnesota el de Cervera.

"El plazo en una operación se fija cuando haya consolidación del hueso. Todo el mundo sabe lo que tarda en consolidarse. Lo importante es que no haya complicaciones, pero está saliendo todo muy bien. No sé cuándo podrá volver. El médico ya dijo que cuando el hueso esté consolidado y el TAC diga que no hay inconveniente, podrá volver", concluyó Puig.

Sensaciones positivas

"Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor y esto es muy importante. Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo", ha dicho el piloto catalán.

"Lo más importante que me dicen los médicos es que ahora tengo que estar tranquilo y ser paciente", ha asegurado Marc Márquez en declaraciones remitidas por el equipo Repsol-Honda.