Mazepin denuncia a Haas por impago tras su despido en la F1 por la guerra de Rusia con Ucrania

Con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, en la Fórmula 1, así como en otros deportes, se comenzó a cuestionar la participación de deportistas rusos y bielorrusos en sus competiciones. El nombre propio dentro del Gran Circo era el de Nikita Mazepin, quien, al final, fue despedido por Haas.

Han pasado desde entonces cuatro meses y es ahora cuando el piloto ruso ha confirmado que emprende una demanda contra Haas por impago. Así lo ha asegurado en el medio RBC. "No vi mi dinero, así que vamos a los tribunales", ha destacado el piloto.

"Cuando se rescindió el contrato, Haas tenía atrasos salariales para este año y todavía no los han pagado. Me parece que el empleador debería al menos compensar el salario hasta el momento del despido y, probablemente, pagar alguna indemnización por despido", ha continuado explicando Mazepin.

El ruso ha revelado, además, que no tuvo nada que ver su despido con el cese del contrato de Haas con Uralkali: "Teníamos dos contratos independientes. Y la terminación del acuerdo con el patrocinador principal (Uralkali) no tuvo un impacto directo en mi futuro en el equipo. Es decir, tomaron dos decisiones separadas".

Lo que ha querido poner de relieve Mazepin es que varios de sus compañeros en la parrilla de la F1 le han mostrado su apoyo, aunque no ha querido revelar sus identidades: "Por supuesto, recibí el apoyo de mis compañeros. Varios pilotos conocidos que ahora están en el Top 5 me han escrito mensajes privados".

"Algunos decidieron apoyarme públicamente, otros, permanecer en silencio. Pero no estoy juzgando a nadie. Una persona debe tener derecho a su opinión en cualquier campo. Tanto en su vida personal como en su vida política. Además, toda persona tiene derecho a ser públicamente neutral", ha sentenciado el piloto.

Sueño roto

La justicia es la carta que tiene ahora en la mano Nikita Mazepin para que le den lo que es suyo. No ha recibido una parte de los pagos que le corresponden por el contrato que tenía firmado con Haas. El salario atrasado, por una parte, así como la presunta indemnización que le deben abonar, por otra.

Lo que no le pueden restaurar es su sueño roto: "No ha habido razón legal para que el equipo haya acabado el contrato desde el momento en que la FIA nos dejaba correr con bandera neutral, y yo acepté ser neutral y quería firmar una carta para ello, pero no me han dado tiempo, me quedé sin el sueño por el que luche 18 años de mi vida y sin defensa para ello".

Ante los medios, tras ser despedido, Mazepin dejó claro que si se presenta una nueva oportunidad de correr en la Fórmula 1, estará listo para ello: "No veo la F1 como un capítulo pasado, siempre estaré listo físicamente por si llega una oportunidad y no estoy mirando otras categorías".

