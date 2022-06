El COE confirma la retirada de la candidatura de España a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

El Comité Olímpico Español ha anunciado de manera oficial el fin de la candidatura nacional a los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030. Alejandro Blanco, como presidente de la institución, ha comparecido en un acto donde ha explicado cómo se ha producido todo el proceso de negociación con el Gobierno y con las comunidades de Aragón y de Cataluña.

Alejandro Blanco ha mostrado su pesar por tener que dar una noticia que tanto ha peleado por evitar. Sin embargo, el desacuerdo político promovido por Aragón y por su presidente, Javier Lambán, ha terminado dando sus frutos una vez la Comisión Técnica creada para impulsar el proyecto ya había dado luz verde al proyecto.

"Nosotros no teníamos el mejor proyecto desde el punto de vista técnico porque no podemos hacer grandes inversiones. Las pruebas que requieren un importante costo tenían que hacerse fuera aunque no había ningún acuerdo. Pero había teníamos dos pilares como la regeneración de un territorio y un proyecto deportivo basado en el dialógo histórico entre Gobierno de España, gobierno de Aragón, gobierno de Cataluña y COE. Y eso le daba una fuerza que ninguna otra tenía. Tenía el fin de integrar y servir para escuchar a la gente".

"El debate de la parte de técnica estaba resuelto, pero cuando entran los representantes políticos ya no hay acuerdo y no se consigue en las reuniones posteriores. La falta de acuerdo fue política ante la negativa de Aragón de respetar el pacto técnico que se había alcanzado anteriormente. El fin seguía siendo presentar una candidatura conjunta o sino no habría candidatura".

