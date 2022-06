"El Tour de Francia no es una película de acción": críticas al recorrido de 2022 por el riesgo de caídas

"No estoy muy emocionado porque llegue la primera semana del Tour de Francia". Parece imposible que un ciclista profesional diga esa frase. La principal carrera del calendario en este deporte es la cita que todos esperan, pero las etapas que se han trazado para la edición que comenzará este próximo viernes 1 de julio no convencen a todo el pelotón. Simon Geschke y Max Walscheid se quejan de los peligros que entraña sobre todo la primera semana.

Durante el primer fin de semana, el Tour se moverá por Dinamarca. Después, la zona boreal de Francia abrirá las puertas a la ronda gala de verdad, pasando por las carreteras y los pavés en las que se corre la prueba conocida como el 'Infierno del Norte'. Además de esa etapa que emula a la Paris-Roubaix, habrá varias trampas en forma de viento, carreteras estrechas y otras inclemencias que preocupan a los ciclistas que van a correr.

El máximo favorito al Tour y vigente campeón, Tadej Pogacar, también mostró esta preocupación por correr por encima de "un puente de 12 kilómetros en Dinamarca sobre el mar del Norte" y "los adoquines" de Arenberg. Los ciclistas temen casi más esta primera semana que as etapas del Galibier o de Alpe d'Huez, las cimas míticas que dilucidarán en teoría quién se vestirá de amarillo en París. Hay polémica desde antes de que parta la serpiente multicolor.

"Debo decir honestamente que no tengo problema en decir que te asusta", dijo Walscheid en 'Deine Tour' de la ARD. "De lo que realmente me quejo es que la organización sabe que la primera semana es súper nerviosa y los pilotos realmente luchan por cada centímetro", apunta Geschke. Ambos creen que se "espera que sea un espectáculo", pero que no merece la pena este "riesgo que se corre". "Es muy peligroso para nosotros", explican los ciclistas del equipo Cofidis.

Pogacar, por su parte, ha sido menos crítico, pero se ha mostrado igual de preocupado: "La primera semana me asusta. Hay riesgos de abanicos y de mal tiempo. Intentaré sobrevivir. Como se suele decir, no ganas el Tour en la primera semana, pero sí puedes perderlo. Necesito un equipo fuerte a mi lado". Los favoritos estarán con la máxima precaución en estos días para no perder tiempo, pero tampoco sufrir ningún percance que pueda socavar sus opciones.

[La Covid-19 pone en jaque el Tour de Francia: caos en Suiza, estrellas en riesgo y posibles descalificaciones]

También hay miedo a la Covid. Esta edición de la Vuelta a Suiza ha dejado fuera a varios equipos por contagios. Un abandono por ejemplo del UAE y del Jumbo dejaría fuera de la pelea por el título a los dos máximos aspirantes, Pogacar y Primoz Roglic. Ya le sucedió algo parecido a Joao Almeida, aspirante al podio del Giro de Italia, quien tuvo que decir adiós por un positivo.

La carrera comenzará el 1 de julio y finalizará el día 24 con el tradicional 'paseo' por París y la llegada al esprint más prestigiosa del mundo en los Campos Elíseos. Serán seis etapas llanas con oportunidades para los velocistas, siete accidentadas que darán juego para escapadas y seis de alta montaña para que los mejores escaladores del mundo se jueguen la general.

Sigue los temas que te interesan