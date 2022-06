Fernando Alonso, tras el GP de Canadá: "Mi coche volaba, es frustrante"

El fin de semana había empezado de manera inmejorable para Fernando Alonso, que el sábado voló en la clasificación. Saldría solo por detrás de Verstappen y con Carlos Sainz en tercer lugar, un resquicio de esperanza para poder volver a ver mucho tiempo después una victoria del piloto asturiano. Pero el Alpine volvió a dar problemas y Alonso acabó en séptima posición.

"Estoy aquí para ser mejor que un sexto o séptimo y este fin de semana lo fuimos. Si no acabamos en el podio, o cuarto, es por un problema de fiabilidad en el coche ‘14′ y la mala suerte del coche de seguridad virtual. La suerte no depende de nosotros, pero con la fiabilidad lo tendremos que hacer mejor", dijo el bicampeón.

Por si fuera poco, Fernando Alonso fue sancionado con cinco segundos "por cambiar dos veces de dirección en la frenada", según los comisarios, por lo que cayó hasta la novena posición y consiguió un único punto.

Fernando Alonso, en el GP de Canadá

Sobre los problemas de fiabilidad del Alpine, Alonso fue contundente: "Tuvimos un problema de motor en la vuelta 20, nos cortaba la energía en la salida de las curvas, intentamos arreglarlo pero no funcionó. Afortunadamente no retiramos el coche y sumamos puntos. Hasta ese momento, luchábamos por el podio".

[Sáinz, segundo, en una carrera marcada por la estrategia de neumáticos]

"Me sentía fuerte en comparación con Hamilton, no teníamos el ritmo de Verstappen y Sainz pero podía controlar a Hamilton y los Mercedes. El coche de seguridad no fue afortunado para nuestra carrera pero aun así podía luchar por el tercer o cuarto puesto. Pero con el problema de motor, era solo cuestión de supervivencia. De tener DRS, de pilotar a lo ‘kamikaze’ antes de los puntos de detección para tenerlo en las rectas porque era la única manera de sobrevivir", dijo al finalizar la carrera.

La mala suerte parece cebarse con Alonso, incluso dentro de su propio equipo. Ocon acabó por delante de él a pesar de que la estrategia de carrera del equipo había apostado todo por Alonso. Problemas de fiabilidad "Es otro problema de fiabilidad en el coche ‘14′, solo, es decepcionante. Mi coche volaba este fin de semana, tenía un segundo de déficit en las rectas y aun así era más rápido, es increíble terminar séptimo. Era un segundo más lento en las rectas, tenía que recuperar 1.2 en las curvas para mantener la diferencia. Fue difícil". Partió detrás de Verstappen, en la primera fila: "Fue divertido, pero al final de la carrera estoy frustrado. Perdimos una buena oportunidad". Ahora solo queda esperar la próxima oportunidad, que será en el trazado Red Bull Ring en Spielberg (Austria) y que albergará el décimo Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2022. El Gran Premio de Austria se disputará entre el 8 y el 10 de julio y tendrá el formato de carrera al sprint. La clasificación será el viernes a las 17:00, la carrera sprint será el sábado a las 16:30 y la carrera convencional será, como siempre, el domingo a las 15:00.

Sigue los temas que te interesan