Lewis Hamilton se retira de la Fórmula 1 en 2022: así fue la charla entre Bernie Ecclestone y su padre

En Inglaterra decían esta semana lo contrario, pero en este día de Nochebuena han caído como una bomba unas declaraciones de Bernie Ecclestone en Suiza. El que fuera jefe de la Fórmula 1 asegura que Lewis Hamilton no estará en la parrilla del 'Gran Circo' en el año 2022. Lo cierto es que Toto Wolff se ha mostrado muy preocupado a pesar del anuncio de renovación, pero Mercedes AMG F1 había confirmado a la pareja británica con George Russell como pilotos.

El antiguo CEO de la F1 de 91 años ha asegurado en una entrevista en el diario Blick que el siete veces campeón del mundo, tras perder el mundial en la última vuelta de Abu Dhabi ante Max Verstappen, habría dicho basta y necesitaría unos meses de descanso para asimilar todo lo ocurrido. Todo esto es un pensamiento de Ecclestone después de tener una conversación con Anthony Hamilton, el padre del piloto, donde este no quería hablar mucho sobre el futuro de su hijo.

"Hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dhabi fue demasiado grande, y le entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda", sentenció Ecclestone.

Ecclestone antes de una carrera de Fórmula 1 Europa Press

En contra de la opinión generalizada, tanto del actual jefe de la F1, Stefano Domenicali, como de muchos pilotos, Bernie Ecclestone ha lanzado una bomba. El italiano explicaba esta semana que "recargará las pilas y volverá con más ganas que antes para ganar el octavo título mundial". El heptacampeón no estuvo en la Gala de Premios de la FIA en París. De hecho, lo único que se ha sabido del piloto de Stevenage es que estuvo en la fábrica de Mercedes y que fue nombrado caballero por el príncipe Carlos.

¿Tiene sustituto?

La prensa inglesa ya ha deslizado varios nombres que podrían reemplazar al británico en el equipo Mercedes, donde acompañaría a George Russell. Este se convertiría en el hombre fuerte de Toto Wolff y pasaría a ser el primer piloto de la escudería. En cualquier caso, para el otro coche los dos que suenan con más fuerza son Esteban Ocon, ahora en Alpine y expiloto de la academia de la marca alemana, y Sebastian Vettel, de Aston Martin.

En ningún caso asoma la posibilidad de que Fernando Alonso pudiera coger el volante del Mercedes. El español tiene contrato con Alpine hasta 2023 y sigue inmerso en 'El Plan' para colocar a la marca francesa en una posición de privilegio de cara al futuro de la Fórmula 1. El bicampeón y la heredera de la mítica Renault sueñan con subirse a lo más alto del cajón del podio. La ilusión es máxima en la fábrica de Enstone, mientras en Brackley están ahora preocupados.

[Más información: Audi, listo para llegar a la Fórmula 1: el gigante de la automoción sueña con ganar el Mundial]

Sigue los temas que te interesan