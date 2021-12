Oscar Piastri, un campeón sin sitio en la Fórmula 1: el futuro de Alpine después de Fernando Alonso

Se viene otro gran piloto para la Fórmula 1 del futuro. Si con Max Verstappen esta competición tiene campeón para rato, con Charles Leclerc y Carlos Sainz Ferrari tiene una pareja consagrada, con George Russell Mercedes busca al próximo héroe británico y con Mick Schumacher se trata de encontrar el relevo de la leyenda, Oscar Piastri (Melbourne, Australia, 2001) viene pisando fuerte. El aussie ganó la Fórmula 2 en la temporada 2021.

Piastri, pupilo de Mark Webber y nacido hace 20 años en Melbourne, ganó hace dos temporadas la Fórmula Renault y el año pasado se anotó el campeonato de la Fórmula 3, con lo que ahora conquista su tercer título seguido en tres años. Pese a todos sus éxitos, el joven piloto australiano no tendrá un asiento en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2022. Guanyu Zhou será el segundo piloto del equipo Alfa Romeo y esa era la única posibilidad que tenía de recalar en algún equipo.

Piastri tendrá que conformarse con ser piloto probador en Alpine, a la sombra del español Fernando Alonso y del francés Esteban Ocon. Es precisamente el último eslabón de 'El Plan'. La idea es que el asturiano dispute en 2022 su temporada final en el 'Gran Circo' y que le dé el relevo a este australiano que será una esponja durante esta primera campaña del cambio en la Fórmula 1. El nuevo orden de este deporte se enfrenta a la normativa que espera igualar la competición.

Paradojas del destino: el campeón de F2 se queda sin asiento como piloto titular cuando se lo merecía más que otros que están en la parrilla de 2022. Además, tampoco podrá defender su título en la segunda división del automovilismo mundial. En cualquier caso, el australiano es muy cauto con su crecimiento. Ya ha anunciado que no correrá ninguna otra competición con el objetivo de aprender todo lo posible para llegar lo mejor preparado posible a su gran estreno.

No es seguro que en 2023 vaya a correr todavía. Marcin Budkowski habló sobre la situación del jovencísimo australiano y la posibilidad de que sea el sustituto de Fernando Alonso en un futuro no tan lejano. Y cuando se le preguntó si se jugarán el puesto en 2022 de cara al año siguiente, contestó: "Si el coche es rápido y Fernando es feliz, entonces tendremos algún tipo de conversación. Si ese no es el caso, esa discusión iría por otro lado. Tenemos un gran talento con Oscar y, si no hay un sitio disponible en Alpine, estoy seguro de que encontraremos una solución".

El poder que tengas detrás define la carrera del piloto en esta Fórmula 1. El dinero chino de Zhou le dejó sin opciones para pilotar la próxima temporada. El hecho de estar apoyado por Webber tampoco ha asegurado nada al joven australiano. Tendrá que ser Alpine con otros acuerdos el que le abra la puerta, bien sea en su equipo o en otro a partir de 2023. Pero este gran talento del automovilismo no puede estar sin coger un volante mucho tiempo.

Chris Piastri es muy importante en la vida de Oscar. "Mi padre y yo empezamos a practicar kárting juntos cuando yo era niño. Papá me llevaba a todas mis carreras y era mi mecánico cuando competía en Australia. Definitivamente fue la primera influencia en mi carrera, y yo diría que probablemente también sea el más grande", explicaba él mismo a la página web de la FIA. Aunque la clave está en el paso que dio con Mark Webber.

El que fuera piloto de Red Bull lanzó su carrera. "Mark es ahora mi mánager, por lo que ha tenido una gran influencia directa en mi carrera, pero cuando empecé a ver la F1, él estaba con Red Bull y luchaba por los campeonatos. Era el único piloto australiano en la parrilla en ese momento, así que además de ser mi entrenador, también ha influido en mi carrera de otras formas, durante mucho más tiempo", explica Piastri.

Oscar llegó a Europa con solo 14 años. Fue un shock para un joven que no había salido prácticamente de Melbourne enfrentarse a un nuevo mundo en el Reino Unido. Hertford fue su casa y no fue fácil: "No estaba completamente solo porque fui a un internado con mucha gente de mi edad, pero estaba lejos de mi familia en un país diferente y eso fue bastante difícil. Fue duro en el sentido de que estaba dejando todo atrás, como mi familia y mis amigos".

Pronto entró en el radar de Renault. Lo incluyeron en su programa de pilotos con el objetivo de formarle. Webber había dado grandes referencias de él y la escudería francesa daba el primer paso. En una época en la que los grandes talentos salen de Red Bull o Ferrari, una mezcla entre Reino Unido y Francia iba a forjar a un piloto llamado a pelear por el gran cetro mundial en los próximos años. De momento, tendrá que aprender compartiendo garaje con Fernando Alonso.

El asturiano será la referencia durante 2022 de Piastri. El campeón de la Fórmula 2 será el aprendiz del dos veces hombre más rápido con un Fórmula 1. Entre Enstone y Viry, Alpine tiene en sus manos al próximo talento que enamorará a los aficionados de este deporte. Australia está ansiosa de ver a su gran campeón con un bólido en sus manos. Hará las pruebas de esta semana con el coche de esta temporada y ese será su primer contacto con un universo que un día quiere dominar.

