Carlos Sainz y Fernando Alonso: la cara y la cruz en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi

Carlos Sainz se ha ido satisfecho de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. La última de la temporada le ha permitido quitarse el mal sabor de boca de Jeddah, donde un error al principio de la Q2 le hizo irse contra el muro y no poder pelear por estar en la Q3 cuando el objetivo era haber estado entre los cinco o seis primeros.

Ahora, en el trazado de Yas Marina, Carlos ha podido desquitarse con una vuelta muy buena en la Q3 después de haber mostrado solidez a lo largo de toda la clasificación. Además, ha conseguido superar los problemas que sintió el viernes con una configuración del SF21 con la que no estaba cómodo y a la que no se veía capaz de adaptarse.

Sainz analizaba su actuación después de la clasificación en los micrófonos de DAZN: "Ha sido una buena recuperación después de un viernes difícil en el que por alguna razón que todavía no entendemos, iba muy incómodo con el coche. Hoy hemos cambiado, hemos puesto todas las mejoras aerodinámicas que teníamos para la carrera y la cosa ha cambiado mucho desde los libres 3. Me he sentido muy cómodo y he podido hacer lo que llevo haciendo en las últimas seis o siete carreras. He ido muy rápido en la clasificación también y con confianza de cara a mañana. Tanto Q1, Q2 como Q3 han sido muy buenas".

Carlos habló también sobre las sensaciones para la carrera del domingo donde se podría aspirar a un gran resultado: "El problema es que a ritmo de carrera lo hice ayer con un set up y un coche que no era como el que llevaba hoy y no tenía muy buena referencia. Pero solo puede ir mejor porque ayer la verdad es que iba muy incómodo. Gracias al equipo por sabe recuperar un viernes difícil".

Por último, analizó cómo se produce la degradación de los neumáticos en el SF21: "Hoy ha costado porque en la clasificación, si hacía el primer sector a tope e iba al límite, luego llegaba al tercero y perdía. Entonces en la última vuelta de la Q3 he decidido guardarme un pelín en el primer y segundo sector para atacar el último. Me ha funcionado bien y he podido bajar al 01:22:9. Con los neumáticos blandos es complicado, pero si vas un pelín por debajo parece que es una goma que aguanta todas las vueltas que necesitamos".

Fernando Alonso, muy enfadado

Quién no se mostró tan contento con su tarde fue Fernando Alonso, que venía con aspiraciones de realizar una buena Q3 y soñar con una posición de salida notable, pero que se vio perjudicado por una acción de Ricciardo que anuló su última vuelta en la Q2, relegándole al undécimo lugar de la parrilla. Aún así, el asturiano espera poder ganar algún puesto después de que se estudie la maniobra del australiano y también otra de Esteban Ocon, lo que le haría ganar dos posiciones.

"No estamos en la Q3. Te quedas fuera por 12 milésimas, duele un poco. Merecíamos la Q3, teníamos más ritmo. Supongo que habrá alguna penalización esta noche. Si conseguimos salir desde la novena posición, seguramente será una buena carrera". Así comenzaba su análisis de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi.

Fernando también analizó un punto positivo de Alpine, y es el buen trato que tienen con los neumáticos: "Con el neumático blando no nos fue mal, pero creo que con cualquier neumático no vamos a sufrir demasiado. Tenemos un coche que cuida los neumáticos. Ojalá podamos salir un poco mejor que desde la 11ª posición, que lo merecemos. En carrera sufrimos un poco más, pero suele ser un circuito difícil de adelantar, creo que no va a cambiar mucho".

