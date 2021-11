Muere Antonio Boto, el copiloto de Carlos Sainz en su primer Mundial de Rally, a los 67 años

El mundo del automovilismo se tiñe de luto por la muerte de Antonio Boto a los 67 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Conocido por ser el copiloto de Carlos Sainz, Premio Princesa de Asturias del Deporte 2020, en el Campeonato del Mundo de 1987, juntos compitieron en tres pruebas del Mundial y también en tres ediciones del Campeonato de España.

Precisamente, Carlos Sainz y Antonio Boto conquistaron el Campeonato de España en ese año 1987 en el que se estrenaron en el Mundial. Sus aventuras juntos acabaron pronto porque Boto fue nombrado director deportivo del equipo Opel España. Ahora, el motor despide a una de las figuras más queridas por su buen carácter.

El piloto de rally Carlos Sainz ha querido despedir con un emotivo mensaje al que fuera su copiloto: "Hoy ha fallecido mi gran amigo y copiloto Antonio Boto, con él gané un campeonato de España y debuté en el Mundial. ¡Con él disfruté y me lo pasé como con nadie! Me hizo tanto reír que me hacía llorar. ¡Hoy lloro por su perdida! Mi más sentido pésame a toda la familia. D. E. P.".

Fue en 1984 cuando Sainz y Boto escribieron la primera página de su historia. En el Renault 5 Turbo empezaron a competir, pasando a ser pilotos oficiales de la escudería francesa el siguiente año. Dos subcampeonatos de España provocaron que diesen el salto a Ford y al WRC en un Sierra Cosworth.

Su gran pasión

En el Rally de Portugal hicieron su primera aparición en el Mundial en 1987, dando la sorpresa al llevarse el primer tramo y colocarse como líderes provisionales. Después participaron también en Córcega y el RAC británico. Aunque su gran éxito llegó a nivel nacional, al ser campeones de España en ese mismo año.

En 1988, dejó a un lado su trabajo como copiloto para pasarse a los despachos y su hueco al lado de Carlos Sainz lo ocupó Luis Moya. Su rol en el equipo Opel España hizo que continuase siempre cerca de los rallys, hasta que la enfermedad impidió que siguiera disfrutando con una de las pasiones de su vida.

"Triste noticia para el automovilismo español la pérdida de Antonio Boto, un copiloto muy querido por todos en el motorsport, que hoy nos ha dejado. Un abrazo muy fuerte para familiares y amigos", ha sido el mensaje publicado en las redes sociales por la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA). Descanse en paz.

