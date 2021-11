Fernando Alonso ya piensa en su tercer Mundial de la F1: "Sería importante para dejar un legado"

Fernando Alonso tiene un plan para su presente y futuro dentro de la Fórmula 1. Sobre ello ha hablado el piloto español en el conocido pódcast de la F1 Beyond the Grid. En este también ha señalado el porqué decidió dar un paso a un lado en 2018: "quería retarme a mi mismo contra otros pilotos top de otras disciplinas, por eso salí de la F1 en 2018, me parecía que estaba perdiendo el tiempo".

A continuación, el asturiano ha asegurado que ya piensa en la posibilidad de ganar un tercer Mundial: "El plan es seguir por aquí dos o tres años más, independientemente de cómo sea el coche, y ganar un tercer título significaría mucho en términos de dejar un legado, cómo buscar superar los límites, tener una gran disciplina tanto a los 19 años, como los 42 o 43, pero si no lo gano, tampoco cambia mi carrera".

Una larga carrera a la que ha hecho repaso y ha destacado que "donde he ganado lo que he tenido que ganar, y es más de lo que nunca esperé". "En F1 quizá haya llevado el mejor coche tres veces. En la primera mitad de 2005, donde el Renault era más fiable que el McLaren de Kimi, que era más rápido, luego en la primera parte de 2006, y después Ferrari con Bridgestone nos igualó en 2007 y unas veces éramos nosotros y otras ellos", ha agregado.

Fernando Alonso, piloto español de Formula 1 durante la temporada 2021 Reuters

El bicampeón del mundo también se ha referido a su estilo de pilotaje: "Ees distinto al resto, giro mucho al principio de la curva y eso me dice cómo está el coche y cuánto agarre hay, pero si me quitas esa información, estoy perdido". Además de recordar el accidente en bici de pretemporada.

"Al final me ha costado cinco o seis carreras estar al cien por cien y sin el accidente hubiera estado listo en dos o tres, así que sí me afectó y ahora mi preparación también porque elijo bien por dónde voy, tengo más cuidado aún", ha rememorado Fernando Alonso.

Schumacher y Räikkönen

El '14' ha tenido tiempo para piropear a Michael Schumacher: "Fue el mayor rival que he tenido en mi carrera. Fue un profesor para mí en muchos sentidos, yo era joven y él tenía tanta experiencia que intentaba cosas nuevas cada carrera. Era increíble el rendimiento que podía sacar en un fin de semana que no era competitivo. A veces hacía magia. Tanto Hamilton como él te llevan al límite. Si quieres ganarles, tienes que rendir al máximo".

Para, finalmente, hablar de Kimi Räikkönen: "Ambos debutamos en 2001, hemos ganado carreras, hemos sido campeones... es un gran personaje en la Fórmula 1 y es justo lo que ves, frío, poco hablador, aunque distinto en el interior, no es tan 'Iceman', con él se puede hablar claro de muchas cosas y compartimos muchos puntos de vista, como vivir en una burbuja irreal, aviones de lujo, hoteles de 5 estrellas y lo falso que puede ser este mundo".

