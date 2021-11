Hamilton, contra las cuerdas en Brasil: se enfrenta a una posible sanción de cinco puestos

Lewis Hamilton se enfrenta al más difícil todavía en un Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que cada día que pasa tiene más complicado. De hecho, el británico sigue en la pelea gracias a que los días en los que Verstappen ha fallado ha sido por problemas graves que incluso le han hecho abandonar, pero el neerlandés va camino de doblarle en victorias.

El Mundial llega a Interlagos con mucho en juego porque si Hamilton no gana, Verstappen podría abrir una renta demasiado importante. Incluso, podría superar los 25 puntos que le dieran un colchón suficiente como para permitirse un cero y seguir estando por delante en la clasificación cuando el campeonato está tocando a su fin.

El octavo título se le escapa al piloto de Mercedes que en Brasil recibirá seguramente una muy mala noticia para sus intereses. Hamilton necesita hacer cambios en su W12 y eso le podría acarrear una sanción de 5 puestos. De esta forma, el británico se despediría de cualquier forma de salir en la primera plaza en la carrera del domingo aunque consiguiera hacer la pole position.

Verstappen adelanta a Hamilton en el Gran Premio de Estados Unidos Reuters

Esta sanción no se aplicaría a la clasificación del viernes que determina el orden de salida en la clasificación al sprint del sábado, sino que se sumaría a ese resultado del sábado en la famosa carrera corta que está estrenando este curso la Fórmula 1 y que celebrará en Interlagos su tercera y última edición.

A pesar de que Hamilton rechazaba hace unas horas la opción de hacer cambios en su Mercedes al considerar que sus componentes están bien, lo cierto es que todavía no se había reunido con sus mecánicos e ingenieros y que en Mercedes no se pueden permitir un abandono por desgaste de sus componentes.

Las explicaciones de Hamilton

"No puedo hablar sobre este tema ahora mismo. Por lo que yo sé, mis elementos de la unidad de potencia están bien, pero lo veremos según avanza el fin de semana. Aún no hemos hecho la reunión con los ingenieros". Estas eran las palabras del siete veces campeón del mundo.

Sin embargo, tal y como informa Motorsport, el británico necesita un cambio en el sistema de combustión interna del monoplaza tras sufrir problemas en la presión del agua por una fuga hidráulica. Algo muy similar ya le sucedió en Turquía cuando recibió una sanción de diez puestos por una modificación similar. Por este motivo, esta segunda sanción solo sería de cinco puestos y no de diez.

Lewis Hamilton celebra su victoria con el muro en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2021 AFP7 / Europa Press

El británico no ha arrancado bien su fin de semana en Brasil en el que se le ha podido ver visiblemente incómodo. Sabe que Red Bull llega con un mejor coche a la carrera de Interlagos y que la victoria estará realmente complicada. Además, de llevarse a cabo estos cambios en su motor de combustión interna, con la penalización todo se le pondría mucho más cuesta arriba.

Por si esto fuera poco, el líder de las flechas plateadas no ve claro que haya que celebrar una clasificación sprint en un circuito como el brasileño donde es muy complicado adelantar y donde en recta se necesita un diferencial superior al segundo para poder superar el monoplaza que rueda delante. Hamilton ya augura un experimento sin emoción.

"La clasificación al sprint no nos ayuda si Red Bull es más fuerte que nosotros, pero esperaremos a ver qué pasa. No es un buen circuito para adelantar, aunque tiene una larga recta, no es fácil adelantar. Necesitas una diferencia de velocidad de más de un segundo para ello, por lo que no es una buena pista para una clasificación al sprint".

[Más información: GP de Brasil de Fórmula 1: carrera al sprint, horarios y todo lo que debes saber]

Sigue los temas que te interesan