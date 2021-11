Fernando Alonso promete guerra en Brasil: "Tenemos que esta preparados para el drama de Interlagos"

La Fórmula 1 afronta este fin de semana unas jornadas que son diferentes al resto. El 'Gran Circo' aterriza en Brasil, concretamente en el circuito de Interlagos, para recuperar toda su pureza y ofrecer a los aficionados ese sabor más clásico que tenía la competición más exclusiva del mundo del motor hace unos años. Pero también algo de novedad con la última clasificación al sprint de la temporada.

Los monoplazas de Fórmula 1 siempre han sido la élite del automovilismo, pero en Brasil adquirían una categoría especial como sucede en otras plazas como en Mónaco. En Interlagos se han decidido títulos mundiales y se han dado vuelco a muchas temporadas. Por ello, a pesar de que ahora no cierra la temporada porque todavía quedan más circuitos que visitar, son los pilotos los que tienen que igualar con sus manos y sus actuaciones esa emoción que suponía antes llegar al país sabiendo que era el todo o la nada.

Si hay alguien que conoce muy bien ese circuito es Fernando Alonso, quien ha levantado dos títulos de Fórmula 1 tras exhibirse en sus 15 curvas y más de 4 kilómetros de longitud, pero quien también ha saboreado alguna derrota dolorosa. El asturiano está muy emocionado por volver a un circuito que siempre es diferente.

"Interlagos es un circuito genial. Su historia en la Fórmula 1 es grande y los aficionados conocen la Fórmula 1 muy bien. Siempre hay algo de drama en Brasil y tenemos que estar preparados para eso".

Eso es lo que ahora mismo preocupa a Fernando Alonso, el drama que viven en Alpine donde están encadenando algunos fines de semana a bajo nivel. Dieron un gran salto en la mitad de la temporada, pero ahora han perdido brillo como equipo y el quinto puesto en el campeonato de constructores, por detrás de Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren está en peligro. Necesitan sumar con sus dos monoplazas para hacer frente al liderazgo que está ejerciendo Pierre Gasly con el Alpha Tauri.

El análisis de Alonso

En Austin no lo consiguieron con un doble abandono y en México solo Fernando pudo arañar algún punto. Así analizó Alonso el Autódromo José Carlos Pace: "Es complicado porque sólo tiene seis o siete curvas. La curva 2 y la 3 no las haces como si fueran curvas. Son ocho curvas. Para conseguir un tiempo en un circuito tan corto con tan pocas curvas, necesitas bordar cada parte de la vuelta, así que creo que es un circuito que te recompensa bastante".

"Normalmente, prefiero pista seca en todos los circuitos, pero en Interlagos incluso más porque no hay ni siquiera una recta, siempre estás en una curva. Hay algunos puntos complicados, así que prefiero que no llueva". Todavía no se sabe si habrá lluvia o no, lo que es seguro es que habrá espectáculo y que Alpine deberá estar preparado hasta para el drama como bien dice Fernando Alonso.

Así valora la carrera en la previa Esteban Ocon: "Han pasado un par de años desde que corrí en Brasil, siempre he disfrutado corriendo allí. El ambiente es increíblemente especial, ya que los aficionados brasileños son muy apasionados por la Fórmula 1 y se puede sentir el legado de Ayrton Senna allí".

