Alex Palou le cierra la puerta a la Fórmula 1: "Mi sueño es ganar títulos en la Indy y estar muchos años"

Alex Palou es el nombre y el chico del momento. A sus 24 años se ha convertido en el primer español en ganar una competición tan exigente y difícil como las IndyCar Series, la llamada Fórmula 1 americana, no por su parecido con el 'Gran Circo', sino por su nivel y por su importancia para el mundo del motor.

El éxito del catalán es tan importante que muchos le sitúan ya a la altura de Fernando Alonso, no por su trayectoria, sino por la capacidad de ser pionero en un universo poco explorado para los pilotos nacionales. Además lo ha hecho a lo grande, con tres victorias esta temporada, siendo el primer sub25 que lo logra tras Scott Dixon en 2003 y en el primero hispano hablante desde que el colombiano Juan Pablo Montoya tocara el cielo en 1995.

Nada más ganar, Alex reflexionaba por todo lo que había pasado este curso: "Qué temporada. Realmente no puedo creerlo. Estoy súper feliz. Trabajamos muy, muy duro. En la última carrera no conocía la pista, pero mi equipo me dio un coche realmente bueno. Me dieron buenas estrategias. Pasamos de P10 a P4, ¿verdad? Simplemente asombroso. Creo que toda la temporada fuimos muy consistentes. En su sentimiento increíble ser campeón. Ahora quiero volver a repetirlo".

Alex Palou con el título de la Copa Astor de campeón de la IndyCar Series EFE

Ahí está su objetivo. No especula con viajar a otras disciplinas, quiere volver a ganar, tener más Copas Astor en sus vitrinas y alcanzar a los grandes de la Indy: "Aún no me he dado cuenta de lo que acabamos de hacer. Estoy muy orgulloso de ser el primer español en ganar la IndyCar. Espero no ser el último. Estoy seguro de que intentaremos luchar por muchas más Copas Astor en el futuro".

"Lo dije al principio y después de la primera carrera. No había expectativas; había metas. El objetivo que me dijo Chip era ganar el campeonato. Así que era un pequeño objetivo para empezar. Dice que le gustan los ganadores. Si no eres un ganador, estás en problemas. Eso es lo que empuja al equipo. No es una mala presión, es una buena presión. Hace todo lo posible para que el equipo tenga éxito. Simplemente vive para el equipo y nos cuida a todos. Él me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy".

Haciendo historia para España

Aquella oportunidad que le dio Chip surgió con una conversación buscada por el propio Alex tras su espectacular aparición en unos entrenamientos para las 500 Millas de Indianápolis. Le dieron los medios y unos meses después, ha hecho historia para el automovilismo español.

"Es genial ser el primero en hacer algo. Estoy orgulloso de formar parte de los pilotos ganadores de la IndyCar. Creo que va a ser bueno para algunos jóvenes pilotos españoles porque nunca antes habían tenido un campeón a quien seguir. Ojalá en el futuro se vean más pilotos españoles aquí".

"Este año la clave ha sido ser constante, ganar cuando tuvimos la ocasión, ser segundos cuando no podíamos hacer otra cosa... hemos tenido altibajos como todos, porque es un campeonato difícil".

"Es muy difícil explicar cómo me siento yo, pero para España debe ser increíble y que más gente conozca la IndyCar y que el año que viene nos apoyen más, que sea como una bola que se vaya haciendo más grande. Creo que va a ser bueno para España y para algunos jóvenes pilotos españoles porque nunca antes habían tenido un campeón a quien seguir. Ojalá en el futuro se vean más pilotos españoles aquí".

Puerta cerrada en Fórmula 1

En medio de esa gran bola que se está generando, el '10', dorsal que no va a soltar a pesar de ser ya el número de la IndyCar, no se ve en la Fórmula 1 y le jura amor, al menos por unos años, a su competición fetiche: "Para mí el deseo y el sueño es conseguir otro título aquí, luchar por más títulos y estar aquí muchísimos años".

"Si es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, voy de cabeza. Si no es Chip Ganassi... creo que no hay un equipo en Fórmula 1 en el que yo pueda ganar y con lo que más disfruto es ganando. A mí no me llama el salir más en la revistas, en los medios... a mí lo que me llama es ganar".

"Hay muchos que tienen como única meta la Fórmula 1. Yo lo tengo muy claro, lo que a mí me gusta hacer es correr y ganar carreras. Ahora en la Fórmula 1 solo aspiran seis pilotos a ganar carreras, los de Ferrari, Mercedes y Red Bull, y tengo claro que no voy a ser ninguno de esos seis. Hay muchos sitios donde se pueden ganar carreras y no pasa nada".

Alex Palou cruza la meta de Long Beach con su Chip Ganassi Racing Honda EFE

A lo largo de la temporada, Palou ha vivido momentos que han sido clave, pero ninguno como Gateway: "Después de Gateway sabía que tenía tres semanas de preparación para este tramo final y creo que el campeonato no se ganó hoy, sino en esas tres semanas de trabajo. Mental, en pista y con el equipo antes de pista circuitos".

"Ha sido una temporada en la que he aprendido un montón de toda la gente del equipo. Hemos tenido momentos muy buenos, otros no tanto pero siempre con ganas de ganar. Tenía demasiada hambre de este título y creo que por eso lo hemos conseguido".

De Campos a Serviá

Si Gateway fue clave en la temporada, otros como Adrián Campos u Orial Serviá lo han sido en su vida y su formación: "Adrián y su hijo me dieron la grandísima oportunidad de correr en monoplazas y siempre me apoyaron, ellos y su equipo... seguro que estará contento, es una pena que no lo haya podido vivir, pero espero que pueda seguir construyendo triunfos para recordarle".

"Oriol y Antonio García son pilotos a los que aprecias y a los que ves cumplir su sueño. Ellos abrieron puertas aquí. Antonio no para de ganar en IMSA y Oriol ha construido él solo su carrera aquí y ha estado cerca de ganar las 500. Es increíble que ahora podamos ser nosotros quienes les inspiremos".

Ahora, su siguiente reto, además de sumar más títulos, son esas 500 Millas de Indianápolis: "Me dolió no ganar la Indy 500 este año. Al mismo tiempo aprendí mucho. Eso es un título que ansío ganar. Si seguimos actuando como lo hacemos, llegará. No sé si será el próximo año o dentro de dos o en cinco años. Quién sabe. Es sólo una carrera, 200 vueltas, en la que pasan muchas cosas. Tienes que tener el mejor coche, el mejor equipo, la mejor actitud mental. Tienes que tener todo perfecto para esa carrera".

"Si no es el año que viene, no me voy a preocupar demasiado. Creo que tenemos muchos años por venir. Aún así, mi principal objetivo siempre será el campeonato. Creo que es un poco más difícil ganar el campeonato, o depende más de ti. Mira lo que le pasó a Dixon... Creo que el campeonato es lo más grande".

