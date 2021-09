Carlos Sainz alucina con el trazado de Zandvoort: "Es uno de los más complicados que hay"

Carlos Sainz saldrá sexto en el Gran Premio de Países de Bajos de Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort, una pista que no está dejando indiferente a nadie. Trazado muy estrecho, con pocas escapatorias, curvas peraltadas y peligros que acechan a los pilotos en casi cada esquina y que han dejado fuertes accidentes en la clasificación.

El piloto madrileño ha reconocido tras la sesión que ha sido una de 'qualis' más complicadas de toda su carrera por la tensión que genera conducir en esas condiciones y por todo lo sucedido en los entrenamientos libres 3 donde ha sufrido un fuerte accidente. Finalmente, pudo salir a pista y obtuvo una buena posición en salida.

Carlos mantuvo una dura lucha contra su compañero de equipo Charles Leclerc y contra el corredor de Alpha Tauri Pierre Gasly, que dio la gran sorpresa al colocarse cuarto. Finalmente, Sainz saldrá sexto, pero si los accidentes siguen estando a la orden del día, el juego con la estrategia y las paradas podrían permitirle un asalto al podio.

El piloto de Ferrari habló en los micrófonos de DAZN a la conclusión de la clasificación para reiterar esas sensaciones que había demostrado en la pista de tensión tras lo sucedido y de lo complicado que es poder pilotar en una pista que les exige al máximo en cada décima de segundo que están compitiendo.

"Mentalmente ha sido una de las clasificaciones más complicadas de mi carrera. Después de todo lo que ha pasado en los libres 3, de la tensión que había en el box de si salíamos o no salíamos a la clasificación. Ha sido difícil concentrarse, pero los mecánicos han hecho un trabajo increíble sobre todo porque el coche no ha llegado al garaje hasta 20 minutos después del final de los libres".

El análisis de Sainz

Carlos dejó algunos detalles que demuestran la exigencia a la que lleva Zandvoort a los pilotos y explicó también los motivos más probables por los que se produjo tanto su accidente como los que vivieron horas después Russell o Latifi.

"Este circuito es uno de los más complicados a los que hemos ido nunca. Aquí cada error lo pagas. Solo hay una línea, ya que fuera de ahí, al haber tanto viento, hay mucha arena. Eso es un poco lo que me ha pasado a mí en los libres, que te sales un pelín de esa línea y como le ha pasado a Latifi o a Russell y es que de repente el coche, con la carga aerodinámica que tenemos se va".

No obstante, el corredor español aseguró que en carrera la tensión y la exigencia serán menores, ya que no necesitan ir tan al límite como en la clasificación, sino buscar una regularidad que les dé un buen resultado a la conclusión de todas las vueltas. Aunque no se ha querido mojar, Carlos podría tener el podio a tiro en una carrera controvertida con todo lo que se espera para este domingo: "Es muy complicado, aunque en carrera iremos menos al límite que en clasificación, pero es un circuito que no perdona".

