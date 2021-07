Carlos Sainz, tras su 5º puesto: "Me he divertido, voy siendo el piloto que es capaz de hacer esto"

Carlos Sainz ha cuajado una carrera sensacional en el Gran Premio de Austria en el que ha terminado siendo quinto después superar a 'Checo' Pérez por las sanciones recibidas tras sus problemas con Leclerc. El mexicano recibió dos penalizaciones de cinco segundos por sacar de la pista al monegasco y Carlos apuró en las últimas vueltas para conseguir terminar a menos de 10 segunos y así superarle.

Antes, había tenido una batalla sensacional primero con Charles Leclerc y después con Daniel Ricciardo para intentar subir posiciones después de su paso por boxes. Nada más regresar a la pista, ya había conseguido quitarse del medio Yuki Tsunoda, su primer rival después de haber alargado su primer stint con los neumáticos duros casi hasta la vuelta 50.

El SF21 ha demostrado tener un enorme potencial con los compuesto blancos y así lo ha aprovechado un Sainz que, eso sí, lo pasó final en los primeros metros, ya que no tuvo nada de agarre en la salida respecto a los corredores que salían con los neumáticos blandos y medios. Sainz perdió hasta tres posiciones que después fue recuperando con una carrera de fondo sencillamente espectacular.

Por ello, era inevitable terminar tan contento como ha terminado. Sensaciones muy positivas las que le deja su paso por Austria donde los Ferrari han sufrido en las clasificaciones, pero donde han demostrado que el ritmo de carrera exihibido en otros circuitos sigue estando ahí. Además, gracias al buen rendimiento de Carlos, el golpe asestado por McLaren, con ese podio de Lando Norris, no ha sido tan grande.

Lo importante al fin y al cabo es que Sainz se ha divertido: "Ha sido una carrera luchada como me esperaba. En la salida con los neumáticos duros no tenía nada de agarre comparado con todos los que llevaban el medio y el blando. He conseguido mantener la calma. He conseguido retrasar mucho la primera parada y he tenido la oportunidad de poner los medios al final e ir a por todas. La segunda mitad de carrera me he divertido mucho porque en la primera tenía la sensación de que no estábamos haciendo mucho, pero al final ha funcionado".

Carlos ha querido explicar el buen rendimiento que ha demostrado con el gran mérito que ha tenido poder aguantar tanto los neumáticos duros sin bajar demasiado el ritmo. Ahí ha estado la clave para después volar alto en la segunda parte de la carrera con los neumáticos medios mucho más enteros que los de sus rivales.

La felicidad de Carlos

Nada más regresar a pista, ha dado un recital de adelantamientos y de apurar casi cada centímetro de la pista para conseguir reducir distancia con sus perseguidores. Finalmente, consiguió dar un golpe en la mesa al terminar por detrás de los inalcanzables Mercedes, el Red Bull de Verstappen y un sorprendente Lando Norris que se coló en el tercer cajón.

"Cuando he puestos los medios, aunque eran usados, he conseguido muy buen ritmo para tirarme a por Leclerc, Ricciardo y 'Checo' Pérez. He podido pasarles y ha sido divertido. El ritmo y la estrategia van mejorando carrera a carrera. Poco a poco voy siendo el Carlos que es capaz de hacer esto los domingos".

