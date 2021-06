Valentino Rossi y el hueco de Maverick Viñales en Yamaha: "Ya haremos saber mi decisión"

Valentino Rossi está teniendo una temporada realmente difícil. El piloto italiano, que bajó del equipo Yamaha a Petronas, el filial de los japoneses, no encuentra su ritmo y está pasando verdaderos apuros en cada fin de semana para obtener algún punto e incluso para evitar las caídas.

Muchos apuntan a que ya no volverá a conseguir un gran resultado y que debería tomar la decisión de retirarse. Sin embargo, el nueve veces campeón del mundo todavía no quiere hacer pública su decisión y esperará unos días más para comunicar que hará el próximo curso. La opción que gana más enteros es la de competir en su propio equipo que recibirá el impulso de Aramco para el año que viene.

De momento, a Valentino le queda terminar un año que será difícil y en el que espera encontrar alguna mejora que le haga recuperar la ilusión por el pilotaje y que le meta de lleno en la pelea por objetivos más importantes que pelear por el último punto o que simplemente aguantar sin caerse.

Valentino Rossi tomando una curva con su Yamaha Reuters

En Assen, The Doctor sumó una nueva caída al historial de esta temporada y se marcha al parón de vacaciones con malas sensaciones justo en el momento en el que tendrá que decidir si continúa en activo o qué camino toma para el próximo curso. Lo que parece haber dejado claro es que un regreso a Yamaha no es la opción que más cercana esté ahora que Maverick Viñales deja un hueco en el garaje al lado de Fabio Quartararo, líder del mundial.

En Países Bajos, sus sensaciones no fueron malas hasta el momento de su accidente: "Es una gran pena porque el ritmo no era malo. Hice una mala salida. Cambiamos algo para la salida y tuve que cambiar mi forma de salir. Estaba muy atrás. Intenté adelantar, pero estaba detrás de muchas motos y así el neumático delantero tiene menos agarre. Me caí en la curva 7 al intentar pasar a Bastianini. Tenemos que analizarlo, porque no lo entiendo muy bien. Sólo deslicé, pero a muy alta velocidad. Estoy bien que es lo importante".

La decisión de Rossi

Caídas como la de Assen no cambian los planes de Valentino, que espera a analizar sus resultados para tomar una decisión clave: "No es por lo de Assen. Siempre dije que este año era difícil, un gran reto. Mi decisión depende mucho de los resultados, que no fueron los que esperaba. Pensé que iba a ser más rápido y con mejores resultados. Dije que decidiría en este verano. Ya lo haremos saber".

"Parece que en las proximas semanas algo cambiará. Algo inesperado, pero, para mí, no cambia mi decisión, que está relacionada con los resultados. No hay una gran diferencia por lo que pase en otras partes". Esto afirmaba Rossi sobre la más que probable decisión de Maverick Viñales a final de temporada, cuando saldrá de Yamaha y dejará un hueco en la marca referencia de MotoGP en estos momentos.

Valentino Rossi en el box del equipo Petronas Reuters

Rossi ha querido defender su condición también a pesar de sus malos resultados, asegurando que la situación difícil que vive no es por un tema físico: "Las motos de ahora son más difíciles físicamente. Pero no creo que sea la clave. Cada uno tiene su estilo. La moto es ahora más exigente. Son más rápidas, tienes la aerodinámica, entras más rápido en la curva...".

Por último, reafirmó el acuerdo alcanzado para su equipo con Aramco, algo que muchos han puesto en duda en los últimos días: "Nosotros hacemos todo de buena fe y hablamos con el Príncipe. Hablé con él unas ocho veces, la última el jueves. Él dijo que está todo bien. Es un patrocinio tan importante que alguno quería que el dinero se lo dieran a ellos y no a otros. Confío en el Príncipe".

