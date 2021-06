Marc Márquez acusa los golpes: "Estoy pensando ya en las vacaciones de verano para recuperarme"

Marc Márquez está al límite otra vez. No se cansa de repetir que lo de Alemania fue un espejismo, un pequeño oasis dentro de una enorme pelea por volver a ser el que era, por volver a sentirse recuperado física y mentalmente. Está haciendo grandes avances y ya ha notado mucha mejoría respecto al Marc que regresó, pero lo cierto es que el camino todavía es largo.

Además, experiencias como las que está viviendo en Holanda tampoco ayudan. El ilerdense ha sufrido dos caídas importantes este fin de semana que no solo le merman la moral, sino también el físico, lo que ha provocado que se tome esta carrera como una más antes de poder parar y tomarse las vacaciones de verano con el objetivo de seguir recuperándose.

Al menos, agradece la atención de Honda y los cambios en el control de tracción: "Ha habido reacción y, cuando pides algo y es de acción rápida, es bueno, sobre todo porque ayer analizando la caída se vio que estaba pilotando en esa curva y el control de tracción no estaba. Por eso me caí. Así que es importante entenderlo y también sentirte escuchado. Eso es lo que necesita un piloto, pero también es cierto que la caída de hoy nos ha penalizado muchísimo y, por mucho que la moto iba un poco mejor, soy humano y notaba los golpes y la confianza".

Marc Márquez deja atrás a dos pilotos en Assen Reuters

"Aunque me he vuelto a caer, ha sido una caída más normal, de las que pueden pasar en una clasificación y a partir de ahí pues mañana a intentar pasar la carrera. Honestamente, estoy pensando ya en las vacaciones y el verano para recuperarme bien e intentar dar un pasito a nivel físico, para ver si en la segunda parte de la temporada podemos ser mucho más constantes".

"Me he sorprendido del nivel al que puedo estar físicamente cuando piloto como quiero. Hemos dado un paso, sobre todo respecto a Mugello o Montmeló, que es un poco mi referencia del año, y Sachsenring lo apartamos porque ya sabemos todos que es un circuito de izquierdas".

Las lesiones del viernes

Tras la durísima caída de este viernes, Marc reconoció que su mayor preocupación era su tobillo, el cual se le inflamó considerablemente con el paso de las horas: "Ayer por la tarde a las siete decidí ir a hacerme un TAC del tobillo derecho, porque cada vez me dolía más. No entendía qué pasaba aunque intuía que no había nada grave, porque de primeras no me quejé mucho del tobillo derecho, pero cada vez me costaba más andar y hubo un momento en el que pensé que no podría pilotar hoy. Hicimos el TAC y vieron que había mucha inflamación, sangre acumulada en la articulación del tobillo y al ser el derecho dificulta mucho las curvas de derechas para jugar con el freno trasero y apoyar bien el pie".

"Esta mañana he salido y pensaba que no podría, pero se ha ido calentando, ha ido a mejor y trabajando todo el día ha mejorado, por lo que seguramente mañana irá aún mejor. Durante el día de hoy he sentido la evolución, pero todo y así no podemos pretender hacer una carrera muy, muy buena, pues salimos muy atrás, pero al menos hacer una carrera normal".

"El resto de golpes es normal, hematoma en la rodilla, el codo, las cervicales, pero es normal. Lo que me preocupaba era el tobillo, porque un golpe fuerte era lo que me molestaba y con la inflamación no se ve si hay una pequeña fisura, pero al menos no hay fractura que eso también es importante".

Corre muy condicionado

La fuerte caída de este viernes ha provocado que tuviera que hacer cambios en el sistema de frenado trasero para poder adaptarlo a la mano y no hacerlo con el pie derecho: "Esta mañana he salido ya con una maneta de freno trasero en la mano porque no podía apretarlo con el pie. Me he intentado adaptar por la mañana al sistema, pero por la tarde he visto que podía empezar a hacer más fuerza y he dicho que prefería sacar el freno trasero de mano e intentar trabajar con el de pie".

"Puedo hacer presión, aunque no la que quiero y en la clasificación tampoco he podido hacer la presión que quería con el freno trasero y no he podido parar bien la moto. Todo viene de la caída de ayer, que nos ha penalizado mucho durante todo el día, pero la moto no va mal y en el T4 sobre todo me he encontrado muy cómodo. Al margen de la inflamación, no hay nada más y creo que mañana estaré mejor".

Marc Márquez tras Pol Espargaró en Assen Reuters

Con todos estos inconvenientes, Marc solo espera una carrera de trámite: "Totalmente es de trámite, hay que pasarla, jugar el partido y marcharnos a casa, no podemos esperar gran cosa, simplemente pasar la carrera y esperar al parón estival. Tengo ganas de descansar y desconectar de todo y después comenzaremos a preparar la segunda parte de la temporada que seguro que será importante".

"La idea era hoy hacer la comparación, pero no estoy pilotando como quiero solo sigo las líneas y no puedo forzar el chasis como quiero así que piloté solo con el nuevo y correré con el nuevo. Tiene potencial y en algunas partes es mejor. Hoy también recibimos una solución del Control de Tracción que es mejor es mejor y así es Honda, traen lo que necesito y estoy feliz con ello. El potencial de la moto no es malo, lo tiene para hacer las dos primeras líneas pero hoy no fue posible por diferentes circunstancias".

