Quartararo y el inicio de una guerra en MotoGP: "Es bueno ver las auténticas caras de algunos"

El Gran Premio de Catalauña de MotoGP tuvo absolutamente de todo. La victoria fue para Miguel Oliveira acompañado en el podio de Johann Zarco y Jack Miller. Sin embargo, el gran protagonista de la carrera no fue otro que Fabio Quartararo. El 'diablo' salía desde la pole y terminó en sexto lugar después de dos sanciones en la parte final de la prueba.

Primero, por superar los límites de la pista y obtener ventaja de ello según dirección de carrera mientras peleaban con Zarco por la segunda plaza. El recurso del piloto de Niza no le sirvió para ganarle la posición al de Pramac, sino para no caer y poder mantenerse sobre su Yamaha YZR-M1.

Finalmente, Quartararo consiguió entrar tercero en meta aunque inmediatamente después fue sancionado con tres segundos por esa maniobra, por lo que pasaba al quinto puesto superado Miller. Ahí ya empezó el cabreo del francés, que se amplió horas más tardes cuando fue sancionado con otros tres segundos por completar la carrera con el mono abierto y sin el protector del pecho, la cual fue la verdadera imagen de la carrera.

Fabio Quartararo con el mono abierto durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP de 2021

Esta sanción se produjo más de cinco horas después de que terminase la carrera, hecho que sorprendió profundamente en el seno de Yamaha. Todo se debió a una reclamación formal y por escrito de los grandes rivales del piloto francés en el campeonato. Suzuki y Ducati escribieron a dirección de carrera y estos concluyeron su investigación con una segunda sanción que ha hecho estallar a Fabio.

Ya después del Gran Premio en el circuito de Barcelona, algunos aprovecharon para criticar duramente la maniobra de Quartararo, algo que sin duda ha encendido los ánimos dentro de la parrilla de MotoGP. Nombres como Joan Mir, Oliveira o Peco Bagnaia no se mordieron la lengua y señalaron al francés ante los medios.

Ataques a Quartararo

El español fue uno de los más directos: "Tirar el protector del pecho es bastante sancionable, puso en peligro a otros pilotos". Por su parte, Quartararo ya se defendió de estas acusaciones tras la carrera en Sky Sports: "Yo no lo tiré, se cayó por la velocidad a la que iba". Esa fue su aclaración.

Quartararo rueda por delante de Joan Mir en Barcelona EFE

Miguel Oliveira, ganador de la carrera con su KTM, fue otro de los que no se anduvo con rodeos: "Tendrían que haberle enseñado la bandera negra". Esta fue una de las decisiones que se rumorearon durante la carrera, lo que hubiera supuesto la descalificación del piloto francés.

Otros como Bagnaia fueron algo más comedidos: "¿Bajarse el mono? Probablemente tenía calor". El único que no quiso entrar en polémicas fue Jack Miller, tercer clasificado: "Yo no decido eso". La realidad es que pocos entienden las decisiones tomadas por dirección de carrera dejando pasar por alto la acción durante la prueba, cuando hay peligro real, y sancionando horas después por la reclamación de algunos pilotos y equipos.

La respuesta de Fabio

Yamaha le ha apuntado la matrícula a todos sus rivales que esta vez han pedido sanción por escrito para su piloto cuando en otros conflictos solo han solicitado aclaraciones verbales. Por su parte, Quartararo ha hecho lo mismo con los corredores que le señalaron públicamente con un mensaje a través de sus redes sociales.

"Gracias a toda la gente que fue a pedir otra sanción. No puse a nadie en peligro como un piloto dijo y ya fue duro para mí pilotar. Pero es bueno ver las auténticas caras de alguna gente. Sólo quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya y me ayuda durante los momentos difíciles. Nos vemos en la próxima". Sin duda, el 'diablo' ha marcado el inicio de una nueva guerra de rivalidades en MotoGP.

