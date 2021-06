Márquez desvela cambios en Honda: "Estamos sufriendo, yo no piloto como quiero..."

Marc Márquez saldrá decimotercero en el Gran Premio de Cataluña. El de Cervera sigue intentando recuperarse al cien por cien en términos físicos y ya ha repetido en diversas ocasiones que no arriesgará para evitar más caídas. Sin embargo, a esa falta de forma por su lesión, se suma la mala racha de Honda. El equipo nipón no termina de encontrar la fórmula del éxito y su piloto estrella ha desvelado que se están produciendo cambios.

La última muestra de la situación de Honda se produjo con Miller. El de Ducati fue clave para los de Honda, que aprovecharon su rueda para ganar velocidad a sabiendas de que ese no sería su ritmo en la carrera oficial. El buen ambiente en el paddock hizo que hasta Miller bromeara ante la prensa y con Marc Márquez.

"Ayer estábamos en la clínica y bromeábamos. Me decía: 'Cuánto me das por el rebufo'. Todas las Honda les debemos algo. Estábamos allí para intentar seguirle. Es eso, él ha hecho su tirada. Estoy contento por la vuelta que me ha salido, sé que no es la mejor manera hacerlo detrás de alguien porque no es la vuelta real, pero nos hemos clasificado para tener una salida más aceptable", destacaba el catalán.

Pero, más allá de chascarrillos, Márquez ha reconocido que hay que cambiar algo. "Quiere decir lo que refleja la imagen, que estamos sufriendo. No estoy ayudando a la moto, porque no estoy pilotando como quiero, ni como sé, ni como me salía antes porque todavía tengo limitaciones", ha destacado en los micrófonos de Dazn. A ello, se suma su propio equipo. "Si fuera yo la única Honda... pero somos todos. Este año no hay ni una carrera, solo Le Mans, en el resto estamos lejos".

Por ello, todos los que componen Honda están "trabajando e intentando entender" lo que sucede con la moto. "Yo estoy trabajando para mejorar mi situación física", ha subrayado un Márquez que también ha confirmado que "ha venido gente de Japón para darle la vuelta" a la situación y detectar qué le falta a su moto. "Hay que tener paciencia. Es fácil estresarse y frustrarse para poco a poco darle la vuelta a la situación", ha espetado Marc.

El humor de Miller

El piloto le restó importancia al asunto ante los micrófonos. Una imagen muy diferente a la de la semana pasada, cuando Márquez cosechó numerosas críticas por su seguimiento de Viñales. "La primera siempre es gratis. Si me quieren seguir, están en su derecho. Así son las carreras y no puedo cambiar la situación", ha asegurado entre risas.

