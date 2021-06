Rafa Nadal: "Ha sido una buena primera semana con situaciones difíciles y las he superado"

Rafa Nadal ya ha superado su tercer escollo de la semana en su camino por levantar su decimocuarto título en París. Hasta el momento, el tenista español no ha sufrido grandes sustos y las situaciones más complicadas que ha tenido ha podido solventarlas sin mayores complicaciones. Por ello, se presenta en la segunda semana sin hacer cedido un set hasta el momento.

Con su victoria ante Norrie, el primer triple 6-3 de toda su carrera profesional, Nadal ya está en octavos de final donde se enfrentará a un joven talento que conoce bien como Sinner. Tal y como ha afirmado Rafa, llegado a este punto no se puede esperar un rival fácil y el italiano intentará dar la campanada ante el gran favorito.

Nadal, siempre cercano y sincero con los jóvenes, tiene una gran relación con Sinner al que conoce y cuida como uno de los aspirantes a quedarse con el legado del 'Big Three'. Ya compartieron equipo de entrenamiento en Adelaida antes del Open de Australia y ahora se medirán por un puesto en los cuartos de final de París.

Nadal celebrando su victoria ante Cameron Norrie Reuters

A Nadal le quedan tres partidos para presentarse en la gran final del próximo domingo donde pelearía por ganar su decimocuarta copa de los mosqueteros. El reto es enorme, pero las sensaciones son muy buena, incluso mejores de las vividas en Barcelona y Roma, los dos torneos de tierra batida que se ha apuntado el manacorí en esta gira que ya termina.

Análisis del partido

A la conclusión del choque con Norrie, Nadal ha reconocido que por momentos se ha encontrado jugando bien, con mucha confianza: "Por momentos he jugado un buen tenis y lo más importante es que he ganado en tres sets. Yo estoy centrado en ganar y si se puede hacer rápido, pues mejor. Tengo que hacer algunas cosas mejor y confío en hacerlas".

El rival que tenía enfrente, zurdo como él, no era un escollo fácil de superar ya que está en un gran estado de forma en este 2021: "Ha ganado mucho este año, antes de empezar el partido he visto que estaba el 13 en la Race". Después de salir informado a la pista, Nadal ha ejecutado su plan a la perfección casi sin debilidades.

El encuentro ha tenido una pequeña polémica con las pérdidas de tiempo que Rafa ha querido aclarar: "Él ha intentado poner presión al árbitro, pero yo entre juegos necesito ir a la tolla, que está muy lejos. Ha jugado sus cartas. Yo no he dicho nada cuando él se ha tirado 20 veces mal la bola al sacar. El juez de silla me ha advertido y he intentado ir más rápido".

Nadal protesta una acción en Roland Garros Reuters

Sinner en octavos

Nadal avanza con paso firme y buenas sensaciones en París: "Ha sido una buena primera semana con situaciones difíciles y las he superado. Jugué un muy buen primer set con Gasquet y hoy también". Aún así, su próximo rival, Jannick Sinner, no se lo pondrá fácil: "Las condiciones son diferentes a las del año pasado. Jannik es un joven que mejora cada semana y tiene buenos tiros. Nos conocemos bien. Estuvimos entrenando juntos en Adelaida. Yo tendré que ser agresivo y no cometer errores. En octavos de Grand Slam no se puede esperar un rival fácil".

Por último, Rafa quiso agradecer la presencia de su familia en la grada para poder presenciar el partido, animarle y acompañarle estos días en París, algo que otros no pueden tener por las restricciones de sus países: "Para mí es importante tener a mi equipo y la familia. Para muchas jugadores, especialmente de Sudamérica y Australia, no les es fácil con la pandemia actual".

[Más información: Nadal sigue imparable y jugará los octavos de Roland Garros: las mejores imágenes de su victoria ante Norrie]