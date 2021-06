Struff acaba con la gran aventura de Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz ya no juega en Roland Garros. Este sábado, Jan-Lennard Struff despidió al español en la tercera ronda del torneo con una clara victoria (6-4, 7-6, 6-2 en 2h16m) que rompió en mil pedazos el ilusionarte sueño del murciano, el tenista más joven en 29 años en llegar tan lejos en París (desde Andrei Medvedev en 1992). A Alcaraz, que no perdió la garra ni incluso cuando la derrota era evidente, se le torció el partido desde el arranque y nunca encontró la manera de enderezarlo para evitar volverse a casa.

“Me voy un poco decepcionado con la derrota”, reconoció el español. “Hay que ver la página completa. Ha sido un gran torneo, muy positivo. He crecido mucho como jugador de cara al futuro. Es lo que busco. Estoy muy orgulloso de mí mismo porque he competido contra grandes jugadores”, añadió. “Estoy creciendo rápido, pasando etapas, y he aprendido mucho. He dado un paso adelante y el año que viene volveré más fuerte y mejor preparado”.

En el inicio, Alcaraz jugó pasado de revoluciones, con muchas ganas de comerse el mundo, demasiado ansioso. En consecuencia, y por pura precipitación en la mayoría de las ocasiones, cometió un puñado de errores (15) que Struff recibió con los brazos abiertos. Combinando los desatinos de su contrario con un tenis muy agresivo, de mazazo en mazazo, el alemán se llevó el primer parcial destrozando sin miramientos cada pelota que tocó y consiguió que la desesperación visitase la cabeza del español. Ponte cómoda, quítate los zapatos y sírvete lo que quieras beber.

Batallando internamente contra sus fantasmas para encontrar un poco de tranquilidad, Alcaraz salió a flote cuando más complicado lo tenía: con el marcador muy en contra (4-6, 2-4), el español se reenganchó al partido con un break (4-4) que le devolvió la concentración y le dio impulso para jugar sus mejores minutos de la mañana. Con esa inercia, finalmente sintiéndose dominador en los peloteos, entregándole todo el protagonismo a su derecha, el murciano se fabricó al resto un punto de set (con 6-5) para empatar el encuentro que habría cambiado las cosas, pero vio cómo su rival se lo levantaba en la cara con un ace y se encontró disputando un tie-break a cara de perro.

Apostándolo todo a su saque, y amparándose en un drive descomunal, letal cada vez que le pegó a la pelota a la altura de la cintura, un auténtico martillo, Struff devoró el desempate y ahí se terminó el encuentro, aunque tuviese que ganar una tercera manga a la que su contrario entró desanimado por la oportunidad desaprovechada.