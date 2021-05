Oleada de críticas a Marc Márquez por su polémica con Viñales: "No es una novedad"

Marc Márquez se convirtió en el gran protagonista del Gran Premio de Italia. El circuito de Mugello vio una de las imágenes más polémicas de las últimas semanas. Y ni tan siquiera en día de carrera, sino durante la clasificación. El de Honda se pegó a la rueda de Viñales para coger ritmo y evitar cualquier susto. Su compatriota se molestó y la secuencia generó numerosas críticas hacia el de Cervera.

Curiosamente, ninguna directa de un Maverick Viñales que evitó pronunciarse de forma concreta. El piloto, en rueda de prensa, recalcó que "están los comisarios" y el resto del equipo para cumplir ese papel, porque él no quiere "señalar a nadie". Además, se mostró muy autocrítico frente a los micrófonos de Dazn cuando se le preguntó sobre sus tiempos.

"Mi vuelta no me metía en la Q2. No he sido lo suficientemente rápido. He probado a tirar y no iba lo suficientemente rápido, luego han dado bandera y no he podido hacer el segundo intento. No estaba para pasar a Q2. No estoy poniendo ninguna excusa. Simplemente digo que iba 0,2 más lento de mi tiempo. No es ninguna excusa. No he sido lo suficientemente rápido. He probado tirar y no iba lo suficientemente rápido", aseguró con un claro enfado ante la periodista.

¿Qué haces, Marc? 🤔



El gesto de Maverick Viñales a Márquez cuando le ha visto seguirle allí por donde ha ido 👀#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/rbRXSlC27W — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2021

Una postura muy diferente a la de su equipo, que sí se ha encargado de criticar públicamente a Marc Márquez. El jefe de equipo de Yamaha, sin ir más lejos, le echó en cara la estrategia adoptada. Massimo Meregalli, que reconoció que no iba a decir lo que le "gustaría", pidió la intervención de Dirección en busca de una sanción. "Espero que decidan algo porque para mí su comportamiento no fue justo.

Meregalli fue a más y lanzó un dardo a Márquez. "Parece que está mejorando porque empieza a comportarse como solía", espetó con clara ironía el jefe de equipo de Yamaha en referencia a la recuperación física del de Cervera, que sigue sufriendo los achaques de las operaciones de hace unos meses. Márquez, además, se disculpó.

🗣️ @AleixEspargaro, sobre el encontronazo entre Marc Márquez y Maverick Viñales: "Una cosa es seguir a un piloto, todos lo hemos hecho, pero que un piloto se meta a boxes para dejar a otro y que le siga, me parece muy mal"#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/LLI9XgJ9WE — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2021

También criticó al de Honda Aleix Espargaró, que fue muy claro: "Me parece muy mal. Una cosa es seguir un piloto, todos lo hemos hecho. Lo he hecho en el pasado mil veces en el pasado más que ellos. Pero que un piloto se meta a boxes para dejar a otro y que le siga, me parece muy mal". Y, como era de esperar, tampoco se perdió la polémica el veterano Rossi.

El italiano aseguró que "no es una novedad" ver a Márquez tener este tipo de acciones no deportivas. Rossi, además, pidió que se sancionara en todas las categorías para evitar que se repitieran estas estrategias sobre el circuito.

