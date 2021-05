Marc Márquez: "Sé cuáles son mis limitaciones y que no será fácil estar cerca de las posiciones delanteras"

Primero llega este fin de semana el Gran Premio de Italia de MotoGP y sin tiempo casi para descansar se celebra el GP de Cataluña. Marc Márquez se prepara para este doble desafío después de un regreso que no ha ido como él esperaba, ya que marcha en la posición decimoséptima del Mundial.

En una nota de prensa publicada por Repsol, Márquez ha hablado sobre la carrera que tendrá lugar este domingo en Mugello, donde ya consiguió imponerse en el año 2014 y en la que quedó en segunda posición tanto en el 2016 como en el 2019: "Esta semana he tenido unos días para continuar con mi proceso de recuperación".

"En Francia demostramos nuestro potencial en mojado y este fin de semana en Mugello tenemos que trabajar bien desde el viernes por la mañana para intentar ser constantes y encontrar un buen ritmo", ha agregado el ocho veces campeón de la categoría reina del motociclismo.

Marc Márquez, en Le Mans EFE

El de Cervera ha reconocido, además, que está teniendo que hacer frente a sus limitaciones físicas y que es consciente de lo complicado que es estar entre los puestos de cabeza: "Sé cuáles son mis limitaciones físicas y sé que no será fácil estar cerca de las posiciones delanteras. Ahora tenemos dos carreras seguidas, que es la primera vez para mí este año. Será más exigente físicamente, pero podemos gestionarlo bien".

Decepcionado tras Le Mans

Después de correr el Gran Premio de Francia, Marc Márquez no ocultó su decepción puesto que pensaba poder haber rendido mejor: "Lógicamente, la sensación es mala porque siento que no he aprovechado una oportunidad que tenía, que me ha dado el tiempo, en este caso. Y debería haberla aprovechado".

"Por otra parte, es cierto que forma parte de la vuelta a la competición. En Portimao y Jerez fue muy fácil gestionarme porque, al final, físicamente ves que no puedes, es muy fácil llegar al límite. Aquí, en agua, físicamente, no era ningún problema, entonces, sacas un poquito más. Hacía tiempo que no lideraba una carrera. Todo esto, quieras o no, influye", añadió el piloto español.

"Estoy más enfadado conmigo mismo por la segunda caída, más que por la primera. Porque la primera puede pasar. Se han caído muchos pilotos hoy, con condiciones delicadas. Pero la segunda era innecesaria. He caído, quizá, por no estar completamente dentro de la carrera, estaba ya más pensando en la posición encima de la moto y otras cosas que estar dentro de la carrera en sí. Y eso no puede pasar por el peligro que tiene", afirmó Marc.

"Estoy contento, y me quedo con la sensación de que sea con las condiciones que sea, este fin de semana, al menos, se ha visto una pincelada de algo bueno", sentenció un Marc Márquez que reiteró en que esta temporada no piensa poder ganar el Mundial: "Este año no estamos pensando en el título".

