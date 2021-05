"A Marc Márquez se le ha acabado la magia"

Marc Márquez es uno de los grandes protagonistas del campeonato de MotoGP a pesar de estar muy lejos de los puestos de cabeza. El piloto de Cervera ha regresado de su gravísima lesión en el brazo hace tan solo unas carreras y se está viendo cuánto le está costando regresar a su mejor nivel para poder pelear con los mejores de la clasificación.

Aquellos que esperaban que Marc estuviera en la lucha por el mundial, por las victorias y por los podios nada más subirse a su Honda han quedado retratados ante la seriedad de las lesiones que sufrió el ilerdense y que todavía no le dejan pilotar a su mejor nivel. Tanto es así que solo bajo la lluvia de Le Mans, Marc pudo volver a sentirse cómodo en cabeza y luchando contra los mejores.

Sin embargo, la dura realidad en estos momentos es que el español sigue siendo 17º en la clasificación con tan solo 16 puntos en su casillero y a 63 del líder del campeonato Fabio Quartararo. Marc consiguió ser séptimo en Portimao, noveno en Jerez y en Le Mans sumó un abandono tras dos caídas, pero las sensaciones fueron muy buenas.

Ahora, Luca Caladora, ganador de dos títulos de 125cc y uno de 250cc, y que además ha formado parte del equipo de Valentino Rossi, ha hablado sobre la situación de Marc en una entrevista con GPone.com. Luca apela a esa magia que antes Márquez exhibía casi en cada carrera y que ahora no encuentra.

Marc Márquez en el Gran Premio de Francia Reuters

La magia perdida

"Hay momentos en la vida de un piloto en los que existe una magia y todo sale siempre bien, yo también lo probé, realmente no lo sabes en ese momento, pero es así y tienes esa suerte. Entonces llega un momento, que puede coincidir con algún otro episodio como una caída con consecuencias más graves de lo habitual o incluso una pelea con tu pareja, en el que se rompe esa magia. Ya no eres un chaval despreocupado, no puedes hacer lo que hacías antes. Si cambias todavía puedes seguir ganando, pero si no lo haces, entonces se convierte en un gran problema".

"Es como el paso de la adolescencia a la madurez, tienes que hacerlo, no puedes ser un chico durante más tiempo. Márquez lleva años con esa magia, así que a partir de ahora tiene que cambiar su enfoque de las carreras".

Por ello, Caladora cree que Marc ahora debería hacer cambios para intentar volver a ir rápido lo antes posible: "Marc ya hizo cosas en Moto2 que nadie más ha podido repetir, y ha intentado trasladar ese estilo a la MotoGP. Esto creó esa unión entre él y la moto, que le ha permitido hacer cosas increíbles. Si intenta pilotar la Honda como el 95% de los demás pilotos, no funcionará. O cambia un poco Márquez y desarrollan una moto que se pueda llevar sin arriesgar tanto, o entonces seguirá arriesgando como ha hecho siempre. Es muy bonito cuando te sientes invencible, esa magia te emociona, pero se acaba. Sería el momento adecuado para que haga algo diferente, así reduciría los riesgos y, en mi opinión, pordría ir muy rápido igualmente".

[Más información: Marc Márquez se sincera: "Estoy mal, siento que no he aprovechado mi oportunidad en Le Mans"]