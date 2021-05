Lewis Hamilton se alía con Justin Bieber para lanzar su carrera musical

El futuro de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 sigue estando en duda, pero no lo está tanto cuando se habla de su aventura musical. El actual campeón del mundo no tiene asegurada su permanencia en la competición la próxima temporada. A sus 36 años la sensación de que lo ha hecho casi todo es completa tras empatar a campeonatos con Michael Schumacher. Pero su proyecto en el mundo artístico empieza a coger más vuelo y para ello se ha aliado con Justin Bieber.

Lo ha hecho a través de la conocida mánager Penni Thow. La canadiense es una de las representantes del mundo de la música más preciadas ya que, a través de su firma 'Cooper' se ha hecho un hueco entre las discográficas más importantes. Antes de ello ya había trabajado con Ariana Grande, Demi Lovato o J Balvin, gracias a su colaboración con el discógrafo Scooter Braun. Ahora añadirá a su cartera a 'Project 44', la aventura musical de Hamilton.

Después de que su último representante, Marc Hynes, decidiera embarcarse en otros proyectos, el piloto británico estaba buscando la fórmula para dar un paso adelante en su carrera musical. El campeón de la Fórmula 3 británica 1999 y amigo personal de Hamilton ha estado al frente de la empresa 'Project 44', que representa al heptacampeón. Ahora será Thow la encargada de llevar las riendas de la sociedad más importante del piloto de Mercedes, donde decidió impulsar en los últimos meses su carrera musical.

La posibilidad de que pronto se vea el primer álbum con el sello de Hamilton está más próxima que nunca, sobre todo después de que hace un mes pusiera un anuncio en el que buscaba músicos para producirlo. Seguro que de la mano de Thow será más sencillo encontrar a esas personas que impulsen su música. La canción, que también tuvo mucha importancia durante su relación con Nicole Scherzinger, la ex Pussycat Doll, puede ser parte de su futuro.

Su primer tema

No será la primera vez que el mundo de la música escuche al siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 ya que participó en una canción de Christina Aguilera. En 2020 desveló la máscara de XNDA, el misterioso rapero que aparecía en la canción 'Pipe' estrenada en 2018 de la popular cantante. "Chicos, he pasado los últimos diez años o más escribiendo y grabando, trabajando con algunas de las personas más bellas y con más talento, por lo que estoy muy agradecido", decía en ese instante.

Además, el británico ha puesto en valor en sus últimas declaraciones su relación con el mundo musical. "Compongo música desde hace mucho tiempo. La gente quizás se sorprenda, pero yo lucho contra la ansiedad. No ha sido nunca mi objetivo publicar mis canciones o ser un 'pop-star'. Desde que tengo 12 o 13 años me ha gustado componer canciones y me quedaba sólo en mi cuarto haciendo sonar esa música e intentando ponerle letra", se sinceró en una entrevista en Sky Sports F1.

