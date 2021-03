Raikkonen avala la vuelta de Fernando Alonso: "No te olvidas de cómo se pilota un Fórmula 1"

La vuelta de Fernando Alonso está siendo uno de los puntos que mayor expectación está levantando en el regreso de la Fórmula 1. El 'Gran Circo' ha regresado en Bahrein donde se han llevado a cabo los test oficiales de pretemporada, única oportunidad para hacer pruebas de cara al inicio del mundial.

El asturiano regresaba tras dos años fuera y lo hace con el equipo Alpine, nueva denominación del clásico Renault. De esta forma, Alonso ha confiado en su vuelta a casa para consumar el regreso al lugar donde se proclamó campeón del mundo en dos ocasiones en los años 2005 y 2006.

Allí le esperan grandes clásicos de los últimos años, pilotos de su misma generación que están lidiando con los grandes talentos jóvenes que empiezan a copar la nueva Fórmula 1. Algunos de esos nombres son los de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel o Kimi Raikkonen, el piloto más veterano de la parrilla y que experimentó una situación muy parecida a la del español.

Hamilton y Vettel se felicitan en el GP de Turquía EFE

El corredor de Alfa Romeo, uno de los equipos revelación de la pretemporada ha valorado positivamente el regreso de Fernando Alonso y ha comparado la situación del asturiano con la que vivió él mismo hace un tiempo, cuando decidió pasar un periodo alejado de las carreras y del paddock para después regresar y seguir sumando grandes premios a su extenso historial.

Raikkonen ha hablado de su relación con Fernando y del pensamiento que le genera su vuelta: "Naturalmente, a lo largo de estos años, hubo temporadas con más batallas que otras, pero cuando luchamos durante todo el campeonato y siempre fue justo y limpio. A veces salimos peor y a veces mejor, pero así son las carreras, pero tengo buenos recuerdos de eso".

'Iceman' considera que su relación con Fernando ha sido buena a lo largo de los años y sabe que ambos han sido protagonistas de grandes páginas en la historia reciente de la Fórmula 1. En el recuerdo de todos está el título ganado por el finlandés cuando en McLaren no permitieron que Alonso ganara por delante de Hamilton. Ese fue el último título levantado por un corredor del equipo Ferrari.

Kimi Raikkonen en una sesión de fotos Instagram (kimimatiasraikkonen)

La vuelta de Alonso

Raikkonen cree que Alonso no tendrá problemas para volver a pilotar a un alto nivel como tampoco lo tuvo él cuando materializó su regreso, ya que las leyendas nunca olvidan cómo funciona este mundo: "Fernando vuelve este año, pero yo no sufrí mucho para volver cuando estuve dos años fuera. No te olvidas de cómo se pilota un Fórmula 1. Haces una buena prueba antes y todo vuelve a la normalidad, así que estoy seguro de Fernando lo disfrutará".

De esta forma, Raikkonen avala la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 y da una breve explicación sobre lo que se ha podido ver estos días en los test oficiales de Bahrein donde Alonso no solo ha demostrado estar en plena forma, sino que además ha dejado excelentes sensaciones sobre el rendimiento que puede dar en este 2021. No solo no nota la ausencia, sino que su talento y su competitividad ya le sitúan entre los mejores de la parrilla, un rival más a tener en cuenta.

