Davide Brivio secunda la ambición de Alpine y Fernando Alonso: "Ganar es nuestro objetivo"

El equipo Alpine F1 ya ha comenzado a dar sus primeros pasos de cara a la nueva temporada. El pasado martes llevaron a cabo la presentación del nuevo vehículo de Fernando Alonso e incluso ya han podido sacarlo a un acierto para el tradicional filming day. El proyecto francés que cuenta con el regreso del asturiano ya ha visto la luz, pero ahora falta que se confirme con resultados.

Las sensaciones son buenas en todo los aspectos, pero en el conjunto galo no pierden la perspectiva de futuro con la que comenzaron este camino. A pesar de que en 2021 también quieren resultados para no dar un paso atrás con respecto al 2020, el objetivo real es estar delante en 2022 y tomarse la presenta campaña como un año de desarrollo.

Así lo quiere Fernando Alonso y así lo ve también su nuevo jefe, Davide Brivio, que abandonó su proyecto en MotoGP con Suzuki después de ganar el título con Joan Mir para abanderar el regreso del español a la Fórmula 1. Brivio se muestra ambicioso al igual que el ovetense, pero sin perder el lado realista que siempre debe tener un jefe de equipo.

Davide Brivio, junto a Joan Mir y Alex Rins en Suzuki Suzuki

De momento, el italiano está encantado con las sensaciones que le transmite Fernando, quien estará casi con total seguridad en los test de pretemporada en Bahrein: "Fernando es un gran campeón y puedo sentir que está extremadamente motivado. Está volviendo a un deporte difícil, un ambiente difícil".

"Su deseo de estar de vuelta y luchar contra todo el mundo demuestra lo fuertemente motivado que está. Charlando con él, se puede ver lo duro que está trabajando, lo fuerte que es su deseo de volver. Así que estoy seguro de que pondrá todo su esfuerzo. Si nosotros le damos un buen conjunto, seguro que será capaz de luchar por grandes posiciones".

Brivio considera que corredores como Fernando son necesarios en el mundo del motor: "Necesitamos este tipo de pilotos, que estén muy interesados en rendir al máximo, así que acojo con satisfacción este tipo de actitud y este tipo de enfoque. Por supuesto, tendremos que trabajar juntos lo mejor posible para usar sus habilidades y potencial".

Los resultados esperados

Respecto a la pregunta más esperada sobre el nivel del nuevo A521 y dónde podrán estar en cuanto a resultados, Brivio se muestra ambicioso a la par que realista: "Por supuesto que queremos ganar, todos en el equipo quieren ganar. Pero tenemos que ser realistas. El año pasado hicimos tres podios, así que empezamos a acercarnos a las primeras posiciones, de ahí tenemos que empezar".

Alpine F1 A521 Alpine F1

"En primer lugar, tenemos que estar luchando por el podio. Espero que, con suerte, estemos luchando regularmente por podios; y luego, paso a paso. El objetivo final es ganar. Este año es una temporada especial porque todos estamos centrados en 2022, que está en desarrollo, así que es como un año de desarrollo. Ganar siempre está en nuestros objetivos, es nuestro sueño".

Por último, el nuevo jefe de Alpine ha querido explicar cuál fue el motivo de su cambio: "No fue fácil irme de Suzuki, pero la F1 ha sido un sueño para mí hace mucho tiempo, y es emocionante empezar algo completamente nuevo. Me da adrenalina, esto es oxígeno para mí. Tuve que aceptar la oportunidad y no me hubiera perdonado no hacerlo. Espero que pueda ayudar al equipo con mi experiencia, aunque no será fácil".

[Más información: Mecachrome, la esperanza de Fernando Alonso para que Alpine llegue a lo más alto en la Fórmula 1]