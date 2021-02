Marc Márquez, sin fecha de vuelta: no estará en los test oficiales de Catar

Marc Márquez no está, pero se le espera. La pregunta que sigue sin respuesta es la de cuándo podrá volver. De momento, ni los médicos ni él mismo lo saben, aunque ya se van teniendo algunas cosas claras. La primera de ellas será su ausencia en los test oficiales que se realizarán en unos días en Catar, en el circuito de Losail.

Allí comenzarán los pilotos de MotoGP una gran concentración que durará algo más de un mes y que abarcará todos los test oficiales y las dos primeras pruebas del campeonato. Será tiempo para que todos puedan probar sus nuevas monturas y para que algunos como Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP pueda confirmar las grandes sensaciones mostradas hace unos días en Jerez.

Sin embargo, quien tendrá que esperar a pesar de la presión que le ha sido impuesta por parte de su equipo, Honda, es Marc Márquez. En la rueda de prensa de presentación del equipo japonés para el 2021 junto a su compañero Pol, el otro de los hermanos Espargaró, el corredor de Cervera solo ha podido decir que sigue en manos de los médicos, los cuales le han prohibido estar en esos test de pretemporada.

Así es la RC213V, la Honda de Marc Márquez y Pol Espargaró en 2021 HRC

"Soy optimista y mi ilusión era estar en el test de Catar, y me dicen 'olvídalo'... Y mi siguiente ilusión es llegar a la primera carrera. A mitad de marzo, en la revisión, veremos cómo está el hueso, y ahí decidiremos si puedo hacer esto o no. Y a partir de ahí, planificar mi agenda otra vez. Tras el 'OK' del doctor necesitas días para coger una forma física del brazo, el cardio ya lo he estado entrenando, y estar en una forma aceptable para pilotar en MotoGP y en la primera carrera empezar mi pretemporada y a ver cuanto tardo en llegar a un nivel óptimo".

El ilerdense no ha querido engañar a nadie y asegura que volver a ver al Marc de antes es imposible, al menos por el momento, ya que necesita tiempo, horas de rodaje y poder completar su preparación física para estar en las mejores condiciones. Solo queda confiar en que cuando eso llegue, Marc pueda seguir peleando por el título.

La recuperación de Marc

De momento, ha confirmado que todavía no se ha subido a una moto: "No he tocado la moto. En la presentación era el de las fotos, pero no el del vídeo, está prohibido por los médicos. Por primera vez ayer hice bicicleta de carretera media hora, en el plazo que me dijo el doctor. No puedo decir plazos exactos ya que estaría mintiendo. La revisión de principio de febrero fue muy bien, el hueso consolida bien, hemos empezado a incrementar la recuperación, hay músculos en el hombro que no trabajaba desde julio porque no podía por el húmero".

"Tengo casi toda la movilidad del hombro, fuerza poca, no trabajamos de la misma manera un brazo y otro. De los 2-3 kilos no paso en ningún ejercicio, el doctor y el fisio lo han planificado así, la diferencia con el otro es más o menos de un 20%".

Marc Márquez, con los colores de HRC HRC

Marc no solo ha hablado del presente y del futuro, si no también del pasado, de lo que pasó en 2020 para que todo saliese mal: "A la semana me subí a una moto que no tocaba y tampoco a las dos o tres semanas estar en Brno".

"Hubiese pasado lo mismo, con consolidación cero. Son experiencias y la decisión la tomamos todos juntos. Y el error es de todos. No vale poner el punto de mira a una persona. Se habló de los doctores, me dieron buen feedback y cuando lo tienes lo pruebas. Cuando sale bien todo el mundo es manteado y cuando sale mal hay que aprender del error, que antes de volver vale más tener 2 o 3 opiniones, sentarse calmado y valorarlo todo. Si me vuelvo a encontrar lo haremos así".

Un retorno con calma

Por último, Marc ha relevado con toda tranquilidad cuáles son los pasos a seguir ahora: "La presión se la pone uno mismo, tampoco pretendo llegar de entrada y que el objetivo sea ganar porque no será realista, sí subirme a una moto y volverme a divertir y poco a poco volver a ser el Marc de antes y coger un nivel bueno para luchar por podios o victorias".

"No sé cuándo tardaré, pero Honda me ha respetado mucho todo este 2020 y me siguen respetando mucho y me tengo que tomar el tiempo que necesite el cuerpo, pero sin dormirme. Tengo un contrato de cuatro años y el objetivo es 4 de 4 títulos, pero si no se puede pues los tres títulos siguientes. Es el objetivo y la tranquilidad que me da Honda".

