La Fórmula 1 se cansa del circo de Hamilton: "Es una situación vergonzosa"

Cada día que pasa es un capítulo nuevo en el culebrón de la renovación de Lewis Hamilton. Resulta cada más hiriente para el equipo alemán que esta situación se alargue en el tiempo prácticamente como un sinsentido y todo por culpa de las pretensiones económicas del piloto inglés, que pretende abrir una afrenta financiera con su propio en los tiempos de mayor crisis.

Hamilton está en todo su derecho de sacar el mayor contrato que pueda, es el actual campeón y el piloto que ha conseguido alcanzar un récord que parecía inalcanzable, los siete entorchados de Michael Schumacher. Sin embargo, debe ser consciente de que los tiempos que corren no solos mejores y que, además, mucho ha tenido que ver Mercedes en sus éxitos, ya que le han dado en bandeja el mejor coche de la parrilla año tras año.

Aún así, el británico sigue sin dar una confirmación oficial sobre su continuidad y el equipo se ha visto obligado a retrasar la presentación del nuevo Mercedes para el año 2021 porque quieren hacerlo con su pareja de pilotos totalmente confirmada. De esta forma, no será hasta el día 2 de marzo cuando el nuevo Mercedes W12 vea la luz.

Hamilton en el GP de Bahréin Twitter (@MercedesAMGF1)

Será unos pocos días antes de que comience la pretemporada con los nuevos tests de Bahrein, sin embargo, se espera que a medida que se vaya acercando el día, se pueda ir filtrando la finalización del acuerdo entre Hamilton, Toto Wolff y Mercedes. Lo que nadie entiende es que esto se haya demorado ya tantos meses.

Tanto es así que en muchos círculos especializados empiecen a surgir algunos rumores que no benefician al británico. Desde su posible sueldo, algunas exigencias al equipo, sus demandas con la duración del contrato o las diferentes soluciones que baraja Mercedes si finalmente decidiera dar carpetazo al asunto y aplazar la renovación de Hamilton a 2022. En ese momento, nombres como los de Russell o Vandoorne entrarían en juego.

Mientras tanto, en el universo de la Fórmula 1 siguen apareciendo opiniones que dejan en muy mal lugar al siete veces campeón del mundo. Una persona que conoce muy bien al otro piloto capaz de ganar en siete ocasiones, Michael Schumacher, ha opinado sobre lo que supone para él que se haya llegado hasta este punto en la negociación.

La opinión de Ralf

"Estamos en febrero y el hombre más importante de la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo, aún no ha sido confirmado como piloto. Me parece una vergüenza y una situación vergonzosa. Sigo escuchando que se trata de dinero, pero espero que no sea cierto. Hamilton, en particular, debe saber que en esta época no se puede exigir al 100%", así ha opinado del asunto Ralf Schumacher, hermano del 'Kaiser' en Sky Alemania.

Lewis Hamilton celebra su séptimo Mundial de Fórmula 1 REUTERS

"Hamilton también debería saber que la Fórmula 1 es más grande que cualquier individuo. Quizás Hamilton también necesite espabilarse ahora. Todavía existe el riesgo de que Mercedes ponga a George Russell en ese coche. Hamilton nunca debería olvidar eso".

Ralf considera que el anuncio del acuerdo se ha dilatado de forma exagerada y que no puede entender como el piloto más importante del 'Gran Circo' sigue en estos momentos sin un asiento de manera oficial. Además, considera que algo muy importante tiene que haber entre Mercedes y el inglés para que no se haga un anuncio de manera oficial y después se cierren pequeños flecos. Eso es porque las diferencias siguen siendo grandes.

