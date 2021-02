Dovizioso ya habla de un regreso a MotoGP

El italiano Andrea Dovizioso, que inicialmente optó por tomarse un "año sabático" tras decidir no continuar en la escudería Ducati, señaló que está "dispuesto" a regresar a MotoGP, pero que no lo haría a cualquier precio, tras barajarse su nombre como uno de los posibles sustitutos de Marc Márquez si el ocho veces campeón del mundo español no pudiese regresar a la competición al inicio de la temporada. La silla del piloto catalán está caliente y en Italia no quieren dejar pasar esta oportunidad.

'Dovi' está tranquilo y sigue con su plan de tomarse ese tiempo libre que necesita, pero no cierra del todo la puerta. "Estoy abierto, pero en este momento no estoy buscando un lugar para volver a toda costa", dijo Dovizioso a Sky Sport quien reconoció que "sólo" le "interesan los proyectos de cierto tipo". "Así que si hay una posibilidad de volver a MotoGP en 2021 o 2022, seré el primero en estar encantado de hablar, si no, no hay ningún problema".

El piloto probador de fábrica, el alemán Stefan Bradl parece ser nuevamente el primero en la lista si Marc Márquez no completa su proceso de recuperación, pero el representante de Dovizioso, según el portal Crash.net, indicó recientemente que el piloto "estaría listo y dispuesto a participar en el test oficial de Catar para HRC como una especie de evaluación". El italiano no eludió la pregunta y fue sincero con respecto a sus peticiones.

"Depende de lo que propongan. Debe haber un proyecto, un deseo de probar juntos y si hay una idea de este tipo, quizá para 2022, seré el primero en alegrarme ya que soy un piloto al que le gusta hacer las cosas bien", señaló entonces Dovizioso. No cabe duda de que el transalpino estaría ilusionado de recibir una oferta de la marca japonesa. Las novedades que haya sobre el estado de Marc Márquez en las próximas semanas podrían ser definitivas.

"Como he dicho, no pretendo sólo correr en MotoGP, si no podría haberlo hecho de otra manera", recalcó Andrea Dovizioso, en clara alusión a la oferta que recibió por parte de Aprilia una vez que se conoció la sanción de cuatro años por dopaje al también italiano Andrea Iannone. Está claro que 'Dovi', si vuelve, lo hará por todo lo alto. Sorprendió cuando decidió dar un paso a un lado tras acabar su vinculación con Ducati, pero seguramente volverá a sorprender cuando decida volver.

Dovizioso dejó claro que aún siente que su nivel es de piloto titular y que, por eso, no ha aceptado ninguna oferta hasta el momento. "Honestamente, todavía no me sentía listo para ser simplemente un probador. Con esto no quiero decir que el piloto de pruebas sea un trabajo sin importancia, pero todavía me siento como un piloto", argumentó el italiano que seguramente siga dando que hablar en la parrilla de MotoGP.

