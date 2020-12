Binotto refuerza el optimismo de Ferrari: "Volveremos a ser un motor competitivo"

En Ferrari se respira optimismo. Casi en toda la Fórmula 1 en realidad, lo que conduce a pensar que en algún sitio será más esperanza que realidad y que en el futuro vendrán las desilusiones. No obstante, parece que el hecho de haber superado una temporada tan complicada y ante la que no había ninguna esperanza hace unos meses, ha hecho que todos salgan reforzados de este 2020.

Sin embargo, en la casa italiana sí es cierto que algo está cambiando tras un año desastroso, sobre todo en su primera parte. Los lamentables resultados y la penosa imagen dejada dieron paso a un crecimiento paulatino y gradual que culminó con la consecución de tres podios, dos de Charles Leclerc y uno de Sebastian Vettel. Aun así, en la escudería del Cavallino Rampante son conscientes de que el resultado ha sido realmente malo.

Por ello, el crecimiento real para 2021 es obligado, año en el que contarán con la salida del piloto alemán y con la llegada de Carlos Sainz que ofrecerá un soplo de aire fresco y con la misión de evolucionar al SF21, el monoplaza del equipo italiano del próximo curso. Sin duda no será una tarea fácil, aunque los resultados que ya se tienen del nuevo modelo, especialmente del nuevo motor, hacen pensar en que puede venir un buen año, o por lo menos, mejor que este 2020.

Los Ferraris de Vettel y Leclerc en Nurburgring Instagram (scuderiaferrari)

"Creo que volveremos a ser competitivos como unidad de potencia. Pienso que no seremos los peores en ese aspecto, esa es la sensación que tengo por las cifras que he visto en el banco de pruebas, pero no puedo saber qué están haciendo los demás, cuánto han progresado".

Así lo afirma Mattia Binotto, jefe del equipo de Fórmula 1, que confía en que el rendimiento de la Scuderia se acerque al visto en 2019, cuando el equipo italiano fue capaz de pelear por victorias con Mercedes y era habitual del podio. Sin embargo, los cambios introducidos tras las irregularidades cometidas han hecho al equipo y al motor Ferrari muy vulnerable, algo que también han sufrido Haas y Alfa Romeo.

"Cuando estemos en la pista ya veremos cuál ha sido nuestro progreso, pero la esperanza es volver a ser competitivos. Tal vez no nos dé para ser el mejor equipo todavía, algo que estamos buscando para el futuro, pero sí para volver a ser competitivos".

La realidad es que en este 2020, Ferrari ha estado muy lejos de Mercedes, Renault y Honda, por lo que no ha sido capaz de competir por la cabeza contra los alemanes y contra Red Bull, y ha sido superado también en la parte media por el conjunto galo, por McLaren y por Racing Point.

La confianza de Binotto

"Puedo confirmar que el motor está funcionando bien en el banco de pruebas. En términos de rendimiento, ha progresado bien, definitivamente, en comparación con lo que fue en 2020. ¿Ahora ha vuelto a ser como era en 2019? No creo que esa deba ser la pregunta. Es dónde estaremos comparados con nuestros competidores, lo que creo que es más importante porque, al final, todo es relativo a los demás. De alguna manera, las directivas técnicas han afectado a la mayoría de los equipos, a los fabricantes, así que dónde estamos hoy y dónde estaremos mañana será más importante".

Carlos Sainz junto a Mattia Binotto y Charles Leclerc en su primer día en Maranello FERRARI

El objetivo del nuevo equipo de Carlos Sainz es volver a lo más alto en 2022, aunque saben que ese camino no será fácil y que el punto de partida es casi el más bajo posible: "En primer lugar debemos ser conscientes de dónde estamos hoy. Creo que debemos aceptar con humildad el sexto puesto en el Campeonato de Constructores. No vamos a ser simplemente mejores porque somos Ferrari".

"Con el tiempo seremos mejores porque cada individuo hará un mejor trabajo en comparación con lo que hicimos en el pasado. Y para hacer eso, necesitamos determinación total y ambiciones claras, que estoy bastante seguro de que el equipo tiene hoy".

"En términos de desarrollo, si hacemos trabajo extra a lo largo del 2021 es porque la situación es peor de lo que esperamos o porque queremos probar algo diferente en el coche para aprender algo de cara a 2022".

