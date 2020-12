Carlos Sainz saldrá sexto en Abu Dhabi: "He querido empujar demasiado y no me ha salido"

Carlos Sainz quiere terminar su andadura en McLaren de la mejor forma posible. El piloto español quiere cerrar la temporada en Abu Dhabi con un buen resultado y a por eso ha salido este sábado en la clasificación del último Gran Premio de la temporada. El madrileño consiguió la sexta posición y su compañero Lando Norris fue cuarto, rompiendo la lucha entre los Mercedes y los Red Bull, ya que Albon fue quinto.

El español no podrá salir por la parte limpia, correspondiente a los impares, pero el piloto tailandés podría ser una presa asequible para las primeras curvas y, a partir de ahí, a soñar con otro gran resultado en el Top5. Carlos se mostró contento con la clasificación que había realizado, una de las mejores de la temporada, ya que pudo llevar un ritmo muy sólido y consistente durante la Q1 y la Q2.

"Hasta la Q3 ha sido una de las mejores clasificaciones que he hecho, porque otra vez he podido pasar a la Q2 solo usando un juego de neumáticos, y también hice una vuelta muy buena en la Q1, luego nos la hemos jugado a pasar con el medio para intentar tener ventaja en la carrera y ha funcionado. En la Q3 quizás por falta de tiempo con el neumático blando no he hecho una vuelta muy buena, la verdad".

De esta forma, Carlos Sainz partirá en la carrera del domingo con el neumático medio, situándose en medio de una complicada lucha de estrategias con aquellos pilotos que saldrán con el neumático blanco y que harán unas primeras vueltas muy peligrosas con una tirada de neumáticos más corta que la suya. En alargar la vida de sus gomas lo correcto estará la dificultad de su plan para la carrera.

Sin embargo, el español se ha sentido muy a gusto en el circuito de Yas Marina, nada que ver con lo vivido en Bahrein, por lo que las sensaciones, a pesar de no haberse traducido en un puesto estratosférico de salida, sí le dan motivos para ser ambicioso de cara a la carrera del domingo:

"La verdad es que el blando se sobrecalienta muy rápido y no he hecho una vuelta muy allá porque igual he querido empujar demasiado y no me ha funcionado, pero bueno hasta ese run de la Q3 me ha salido una qualy muy buena".

La estrategia del domingo

El piloto de McLaren llevará una estrategia muy particular de cara al domingo, diferente de la de su compañero Lando Norris, lo que permitirá a la escuadra de Woking valorar los pros y los contras de ambos planes en carrera y poder adaptar las estrategias de sus pilotos para sacar el mayor rendimiento. El uso de neumáticos durante la clasificación para Carlos ha sido clave.

"Somos de los pocos que lo han logrado, pero mañana no va a ser fácil porque todo el mundo parará con el blando en la vuelta 8 o 10 y quedarse fuera con el medio no será sencillo porque habrá que elegir si ir largo y que te hagan el undercut o parar, que nunca es una decisión sencilla ceder posición en pista, pero aún con eso quería probar algo diferente y no me he obcecado con Lando que lleva un motor más fresco este fin de semana y he hecho mi propia estrategia".

