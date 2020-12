Carlos Sainz se queda sin test en Abu Dhabi: por qué Fernando Alonso sí y él no

Hace una semana se conocía que la FIA había dado autorización a Fernando Alonso para poder realizar los test que están programados tras la carrera en Abu Dhabi de este fin de semana en el mismo circuito. Unas pruebas destinadas para que los jóvenes pilotos sigan cogiendo experiencia a los mandos de un Fórmula 1, pero que se han adaptado para que el español tenga más rodaje con el Renault de cara a su regreso. Una situación que no podrá vivir Carlos Sainz Jr.

El piloto madrileño ha recibido la negativa para poder subirse al Ferrari de este año y que así el equipo pudiera ir adaptándose a su pilotaje, sus costumbres y rutina de trabajo. Como él, Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo también habían intentado poder coger experiencia con el Aston Martin y el McLaren, respectivamente. Todo se centra en un motivo principal: Alonso no ha estado en activo en la Fórmula 1 en 2020, mientras que los otros pilotos sí.

La FIA ha acotado la explicación para que un piloto pueda hacer las pruebas para una escudería. Los pilotos que no habían competido en este último año podrían unirse a la prueba, incluso si habían competido en más de dos grandes premios a lo largo de su carrera. Estos requisitos sí los cumple Alonso, mientras que ni Vettel, ni Ricciardo, ni Carlos Sainz entran dentro de este margen. Varapalo para el español, que quería tener un día más ante los pocos test que tendrán en 2021.

Fernando Alonso pilotando el Renault RS18 en el Circuito de Shakir Renault F1

Tanto McLaren como la marca italiana habían puesto el grito en el cielo con respecto a esta situación. Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, expresó ese malestar: "Creo que es todo esto es un poco un lío, y ciertamente nosotros en Ferrari creemos que está mal que Fernando pueda probar en Abu Dhabi". Esto lo dijo antes de conocer la noticia de que Sainz no podrá subirse al bólido rojo, por lo que el enfado en la 'Scuderia' puede ser mucho mayor.

En el caso de McLaren, la voz cantante la llevó Lando Norris, el que será nuevo compañero de Ricciardo en 2021. "Tiene el doble de mi edad, así que eso debe hacerme extremadamente joven. Es bastante obvio que Fernando no es un piloto joven. No es que solo haya hecho una o dos carreras... y ya este año ha realizado innumerables pruebas en coches de Fórmula 1. Entonces no lo entiendo. No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse", expresó el joven piloto de la marca británica.

La defensa de Alonso

Ante todas estas acusaciones, el español ha salido al paso en Sky Sports: "Obviamente, he estado dos años fuera del deporte, así que necesito cada kilómetro. Espero poder disfrutar del día sin problemas con el coche y dar algunas vueltas. Sé que se habla mucho de mí. Estoy feliz de que los equipos rivales estén tan preocupados, pero es que apenas estoy cogiendo velocidad y ellos pueden estar más relajados porque no voy a desarrollar nada, son sólo unos kilómetros para mí". No será el único veterano, ya que se espera que Robert Kubica y Sebastian Buemi también rueden la próxima semana en Abu Dhabi.

