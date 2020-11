Fernando Alonso y su obsesión con el año 2022: el túnel del viento, la clave

Fernando Alonso sigue contando las horas para regresar a la Fórmula 1. El piloto asturiano aseguró que no regresaría antes de tiempo salvo que ocurriera una desgracia que, de momento y por suerte, no ha ocurrido todavía. Daniel Ricciardo y Esteban Ocon se encuentra en perfectas condiciones y peleando por el tercer puesto en el mundial de constructores, por lo que Fernando tendrá que esperar al próximo año.

Sin embargo, el corredor español que la temporada que viene competirá bajo el nombre de Alpine F1, no quiere perder ni un minuto y ya le ha pedido al equipo francés que el día 1 de enero de 2021 se empiece a trabajar en el nuevo coche. Esto podrá hacerse porque así lo permite la reglamentación de la FIA, ya que hasta ese día no podrán trabajar en el nuevo monoplaza.

No obstante, esos trabajos no irán encaminados hacia el coche del año 2021, sino que lo harán para obtener el mejor resultado posible en 2022, punto en el que Alonso ha puesto su mira y en el que la casa francesa quiere arropar con todo lo que tiene al asturiano. Mientras el RS20 ya da sus últimos coletazos de vida, el equipo galo se encuentra trabajando en un futuro amplio y esperanzador. Sin embargo, ahora los esfuerzos se centran en el monoplaza del año que viene, en el cual se volverá a subir Alonso tras su ausencia.

Fernando Alonso, en el RS18 de Renault durante los test de Abu Dhabi Twitter (@RenaultF1Team)

De cualquier forma, Fernando ya le ha pedido al equipo, y fue una de las condiciones para concretar su fichaje, que en cuanto se pueda por normativa, todos los esfuerzos se centren en el coche de 2022, donde el asturiano ve opciones reales de ser competitivos y de medirse a cualquiera, incluso a los Mercedes. Por ello, lo que quiere es que el equipo trabaje en el túnel del viento desde ese 1 de enero, fecha en la que comenzará el retorno de Fernando.

Alonso firmó con Renault por, al menos, las dos próximas temporadas, por ello quiere ir con las máximas garantías posibles a ese nuevo horizonte que dibuja la Fórmula 1 y su nuevo reglaje técnico con presupuestos reducidos, cambios en la unidad de potencias y demás variaciones. El doble campeón del mundo ya ha comenzado su preparación personal y su readaptación a la Fórmula 1 con los tests de Barcelona y Bahrein, y está a la espera de poder ver si la FIA le permite rodar también en Abu Dhabi en la prueba de jóvenes pilotos.

Negociando con Budkowski

Marcin Budkowski, director ejecutivo de Renault, ha revelado la conversación que tuvo con Fernando Alonso acerca de la intención del asturiano de comenzar a crear el coche de 2022 cuanto antes. Las intenciones y las ideas de Fernando en ese año dan buena muestra de la dedicación de la obsesión con las que está preparando su regreso.

Fernando Alonso reconoce el circuito de Imola junto al ingeniero jefe de Renault, Ciaron Pilbeam Renault F1

Alonso realizó una de sus habituales visitas a la fábrica de Enstone y allí se encontró con Budkowski, a quien preguntó: "¿Todavía no puedes probar el coche del 2022 allí?", refiriéndose al túnel del viento. El dirigente del equipo galo le respondió que no debido. a las regulaciones a lo que Alonso replicó: "Entonces, ¿cuándo puedes empezar el desarrollo?". Al enterarse de que hasta el 1 de enero no se podía, me preguntó: "Vale, ¿y vas a empezar el 1 de enero?" Le dije que normalmente no lo hacemos, pero este año, excepcionalmente, podríamos hacerlo.

Cuando Fernando escuchó estas palabras no lo dudó ni un solo segundo y afirmó: "Bien, tenemos que hacerlo el 1 de enero. Yo vendré a ayudarte". Así lo cuenta Marcin Budkowski que quedó impresionado con la profesionalidad y la iniciativa del español, absolutamente motivado con su nuevo proyecto.

