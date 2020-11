Carlos Sainz, sancionado con tres posiciones, saldrá decimosexto en el Gran Premio de Turquía

El español ha recibido una malísima noticia tras la conclusión de la clasificación del GP de Turquía al ser sancionado con tres posiciones por obstaculizar a Sergio Pérez cuando ambos estaban dando una vuelta para configurar sus tiempos en la Q2. El español, que había alcanzado la 13ª posición tras la conclusión de su participación, saldrá ahora 16º, haciendo todavía más complicada su aventura del domingo en una carrera que será de infarto.

El Gran Premio de Turquía promete ser uno de los más emocionantes, locos e inesperados de los últimos tiempos. Sin embargo, a toda la incertidumbre y espectacularidad que le rodea, también se le une un punto de peligrosidad extra que tiene muy cabreados a los pilotos. No solo se trata de la gran lluvia caída y de las condiciones hielo y frío que se han encontrado en algunos momentos, sino al grave error que se ha cometido en el trazado turco.

Desde la organización de la carrera y la dirección del Istanbul Park se decidió hacer un reasfaltado de la pista que ha sido un desastre. El asfalto, que parece más una pista de patinaje encerada que un trazado de Fórmula 1, casi no reúne las condiciones mínimas de agarre para que los pilotos puedan exprimir sus monoplazas y puedan alcanzar las velocidades de vértigo necesarias.

Además, la gran cantidad de lluvia caída ha dificultado aún más las condiciones en las que se han celebrado los últimos entrenamientos libres y la clasificación de este sábado. Se podría decir que solo dos equipos han conseguido adaptarse en su totalidad a difíciles condiciones encontradas en Estambul. Se tratan de Red Bull y Racing Point, que han copado las cuatro primeras posiciones de la clasificación con la sorprendente pole position de Lance Stroll. A ellos se podrían unir los Alfa Romeo de Raikkonen y Giovinazzi, que se han colado en la fiesta de los más grandes.

Lance Stroll, en el GP de Turquía EFE

Sin embargo, por detrás, han llegado problemas para muchos pilotos que han intentado sobrevivir a una pista que ha puesto en apuros y aprietos a todos. El todopoderoso Hamilton ha visto como caía su hegemonía al quedar sexto, mientras que otros como los McLaren o como Leclerc han corrido peor suerte al quedarse fuera de la Q3. Han sido precisamente los de Woking y, en especial, Carlos Sainz, los que más dificultades han tenido en todo el fin de semana.

Sainz se explica

"La clasificación ha sido muy rara desde luego, con poco grip en pista. Nos hemos pasado toda la calificación intentando descifrar el neumático correcto y me he dado cuenta a mitad de sesión que nos equivocamos con el intermedio y luego hemos ido mejor con el extremo pero no nos ha dado tiempo a más, pero es lo que hay, un poco de errores de estrategia".

El piloto español pasó apuros para pasar a la Q2 tras las interrupciones de la primera sesión de la clasificación por la lluvia. Finalmente, consiguió pasar el corte tras verse en el alambre. No tuvo la misma suerte en la segunda ronda clasificatoria, donde estuvo muy por detrás de los mejores tiempos, algo que fue realmente sorprendente. De hecho, el propio Sainz se mostraba preocupado y sorprendido con los tiempos a pesar de haber rodado casi todo el día con el intermedio, insuficiente para todo el agua que había en la pista.

Carlos Sainz en el GP de Turquía Twitter (@McLarenF1)

"No hemos podido calentar el neumático como queríamos, nunca en mi vida me he quedado a seis segundos en agua", afirmaba el español en un resultado realmente decepcionante, ya que se adapta como pocos a las condiciones adversas como la lluvia, pero esta vez fue claramente superado por casi todos sus rivales. Saldrá 16º en la carrera de este domingo tras esa sanción impuesta.

Dudas para la carrera

El piloto de McLaren espera un gran cambio para las condiciones del domingo ya que a su monoplaza le benefician las condiciones de seco, una manera más fácil de calentar sus neumáticos con las bajas temperaturas que tienen ya en casi todas las carreras. Sin embargo, será un domingo muy difícil en el que puede pasar de todo.

"Aunque no hay nada que puedas hacer con el 'set up', estamos listos para mañana, pero nos cuesta mucho calentar las gomas, casi más que a ningún otro equipo, y con lluvia sabíamos que sería complicado, ahora hay que esperar a mañana y si está seco podremos recuperar un poco".

