El plan para Andrea Dovizioso a lo Dani Pedrosa que podría perjudicar a Jorge Lorenzo

MotoGP se prepara para un año diferente. Ya lo ha sido este, con la baja de Marc Márquez que ha marcado toda la temporada y que ha dado paso a una tremenda igualdad durante todo el curso y por un año también marcado por las diferencias de la Covid-19. Sin embargo, las novedades no parecen terminar ahí.

El próximo año se espera el regreso del gran campeón de Cervera, que volverá a compartir equipo con su hermano Álex Márquez, que en las últimas carreras está aprendiendo a dominar la Honda y ya ha sido capaz de subirse hasta en dos ocasiones al podio. El hermano del gran campeón de MotoGP podría llegar el próximo año en condiciones de ofrecer mucha pelea y meterse desde el principio en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

No obstante, se esperan también más cambios significativos que afectarán y mucho a la pelea por el título. El gran aspirante y rival de Marc Márquez en los últimos años, Andrea Dovizioso, podría quedar fuera de la lucha en un giro enorme de su carrera deportiva que muchos no hubieran esperado.

Andre Dovizioso EFE

Dovizioso no continuará con Ducati y busca ahora una alternativa para pelear por nuevos objetivos. Una de esas alternativas podría ser la retirada o incluso la salida a otras modalidades como superbikes. Estas opciones son algunas de las recomendaciones que le hace un campeón y leyenda del motociclismo como es Mick Doohan, que puede presumir de tener cinco mundiales y ser uno de los mejores de todos los tiempos.

"Dovizioso todavía tiene mucho que ofrecer. Tiene mucha experiencia. Puede correr y ganar y tener opciones en el Mundial. No estoy lo suficientemente cerca, pero sería raro si no pudiera encontrar un buen equipo. Será difícil para él si no puede encontrar un buen equipo. Si fuera yo, diría que es mejor retirarse o pasar al Mundial de Superbikes. Seguro que sería competitivo allí".

Sin embargo, de momento estas dos opciones no parecen las preferidas por Doviozo, y ya se comenta la posibilidad de que pueda llegar a algún equipo como piloto probador para esperar una mejor opción en el futuro. Esto podría ser una noticia enorme de cara a cualquier equipo al que pudiese llegar, aunque ya hay varios muy bien posicionados.

Pedrosa, el ejemplo

El equipo Honda podría estar interesado en esta posibilidad ya que uniría en el mismo equipo a los dos últimos corredores que han estado arriba con regularidad, Marc y 'Dovi', trabajando juntos para hacer a la Honda la mejor moto posible, lo que podría ser un gran adelanto para el equipo. Respecto a esta opción, Doohan tampoco la ve con malos ojos y le pone al italiano el ejemplo de Pedrosa, probador de KTM y que ha ayudado enormemente a evolucionar la montura austriaca.

Dani Pedrosa con su KTM en Portimao Twitter (@26_DaniPedrosa)

"Se ha visto que Pedrosa ha llevado progreso para KTM. Con Dani han encontrado a alguien que puede llevar el proyecto en la dirección correcta; con Dovizioso podría ser similar. Alguien como Dovizioso puede ser un extra para un equipo. Si un trabajo como ese estuviera disponible para él, y pudiera disfrutarlo y tener una vida ligeramente diferente al mismo tiempo, podría ser una situación en la que ambas partes saldrían ganando".

Sin embargo, Honda no es el único equipo que estaría interesado en la figura de Dovizioso, ya que Yamaha también anda detrás de sus servicios. El equipo japonés ha pensado en el italiano como sustituto de Lorenzo, con el que no han quedado muy satisfechos tras su año como piloto probador.

No obstante, el futuro del mallorquín y de Dovizioso podría juntar sus destinos también en otra marca como Aprilia, que tiene en mente la adquisición de ambos entre sus planes para la próxima temporada, aunque dependen de lo que suceda en el caso Iannone. Se encuentran a la espera de saber si el piloto podrá competir el año que viene o no tras su positivo por dopaje.

Andrea Dovizioso celebra su victoria en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. Efe

Los pilotos probadores

Lo que sí ha valorado Doohan es el papel que tienen los pilotos probadores en la actualidad respecto a su época. A pesar de que, evidentemente, no tienen la misma exigencia que un piloto titular, también tienen su cuota de responsabilidad.

"En la actual temporada de MotoGP se demandan pilotos de pruebas rápidos y con mucha experiencia. En mis días los pilotos de pruebas eran varios segundos más lentos. En realidad, solo probaban. Eran capaces de probar las piezas, pero al final teníamos que confirmarlo o tomar una dirección diferente. Pero como piloto, quieres competir".

