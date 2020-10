Lindsey Vonn: "Pensé en ser piloto de Fórmula 1, pero me pedían tres años sin un embarazo"

82 victorias y 20 títulos en la Copa del Mundo, 3 medallas en los Juegos Olímpicos, 8 medallas en los Mundiales... Lindsey Vonn es una de las mejores esquiadoras de la historia y también consiguió ganar el Premio Princesa de Asturias en 2019. Las lesiones impidieron que pudiese seguir aumentando su leyenda, pero ahora sorprende con unas llamativas declaraciones.

La esquiadora, especialista en esquí alpino, ha revelado que estuvo muy cerca de probar en la Fórmula después de realizar una prueba con su equipo. Una cláusula impidió el bombazo. Para su entrada en el Gran Circo, Vonn tenía que haberse comprometido a no quedarse embarazada durante tres años. Cláusula innegociable porque en juego estaba una gran inversión.

Durante el programa de Graham Bensinger, la esquiadora ha destacado la diferencia salarial entre su deporte y la Fórmula 1: "Probablemente el salario de un piloto es el presupuesto total de un año del esquí. Hamilton gana más dinero que todas las carreras de esquí juntas!". No solo se planteó esto, sino también participar en la NASCAR, pero su deseo de ser madre y formar una familia pudo con todo.

Lindsey Vonn durante el Mundial de Esquí Alpino Philipp Guelland EFE

Lindsey Vonn ha afirmado que le "habría encantado" poder dar ese salto a la Fórmula 1, pero esa cláusula lo impidió. "Estaba pensando en cambiarme, en ir a la Fórmula 1. Tratar de ser una corredora, una piloto. Pero, no pude porque querían que me comprometiera, ¿qué fue, 3 años? Y no podía quedarme embarazada, no podía hacer nada. Estuve pensando, no sabía si realmente quería hacer eso", ha confesado.

Figura mediática

La esquiadora es toda una figura dentro del mundo deporte, pese a su retirada, pero también a nivel mediático. Durante el confinamiento, muy comentado fue el mejor secreto que guardaba. "No hacen falta pantalones para las reuniones en Zoom", desveló entonces la estadounidense con un vídeo sin pantalones en el que lo demuestra.

Ya el anuncio de su retirada no tardó en dar la vuelta al mundo: "¡Estoy jodida! Lo sé desde hace tres años, era solo cuestión de tiempo. El análisis que me dieron es que sólo podría dar unos pasos. Ya no tengo más pasos que dar. Sé que tendré dolor el resto de mi vida, pero no lo cambiaría. No tengo cartílago ni menisco, sino barras, placas y tornillos. Tengo mucho por hacer. Mi cabeza esta bien y eso es todo lo que necesito".

