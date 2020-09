Palmer: "Red Bull perdió la oportunidad de fichar a Fernando Alonso para preocupar a Mercedes"

El retorno de Fernando Alonso a la Fórmula 1 sigue dando de qué hablar. El español, querido y deseado por muchas escuderías, pero solo poseído en la actualidad por Renault, es la gran figura que retornará a la parrilla en el año 2021. Lo hará con la marca francesa, pero para Joylon Palmer lo debería haber hecho con Red Bull por el bien de la escudería.

El que fuera piloto de Fórmula 1 en los años 2016 y 2017 considera que la escudería de la bebida energética tiene un gran problema: no tener dos pilotos competitivos. Solo Max Verstappen da la cara en un equipo que es el único rival de Mercedes, pero que se encuentra muy lejos del equipo que lidera Lewis Hamilton. La crítica de Palmer iba dirigida al compañero del holandés, Alexander Albon.

Palmer considera que con un piloto de la talla de Verstappen acompañándole, podrían intentar poner nervioso al equipo Mercedes, que sí cuenta con dos pilotos de altura. Así lo piensa también Lewis Hamilton, que afirmaba lo siguiente: "Para Red Bull el problema es que ambos pilotos no están ahí arriba como yo y Valtteri Bottas. Eso les dificulta las cosas".

Hamilton y Verstappen en el GP de SPA EFE

El equipo de Toto Wolff no tiene rival, pero otro piloto de entidad que pudiera hacer evolucionar el Red Bull y que diera la talla en carrera para intentar colarse entre los Mercedes podría provocar que el campeonato no estuviera tan desigualado, si no que tuviera algún aliciente más y que hubiera más pelea en la parte alta de clasificación.

Palmer ha ido más allá y le ha dado un consejo, un tanto tardío, al equipo Red Bull sobre cuál debería haber sido su fichaje: "Perdieron la oportunidad de fichar a Alonso, que vuelve el próximo año a la F1 con Renault. Una alineación formada por Alonso y Verstappen seguro que tendría a Mercedes más preocupada, pero la insistencia de Red Bull por limitarse a su programa de jóvenes pilotos parece su ruina desde que se fue Ricciardo".

Esto afirmaba el inglés en su columna sobre motor para la BBC. Palmer se pregunta también por qué los acompañantes de Verstappen, Gasly y Albon, demuestran ser buenos pilotos en los equipos menores como Toro Rosso, pero no pueden con el paso a Red Bull donde demuestran estar muy lejos del talento de Verstappen.

Lewis Hamilton delante de Alexander Albon en el Gran Premio de Austria REUTERS

La caza de Mercedes no pasa por Albon

"¿Por qué Gasly y Albon han parecido buenos en Toro Rosso / AlphaTauri y no en un Red Bull? ¿Simplemente porque Verstappen es tan bueno o pasa algo más?". La reflexión de Palmer no se quedaba ahí, si no que continuaba preguntándose e intentando dar respuesta a la situación del equipo.

"La forma instintiva en la que Red Bull ha trabajado con sus pilotos en los últimos años te hace preguntarte qué les queda si Albon no puede subir su nivel. El problema que tiene Red Bull ahora es que parecen un equipo cliente para Toro Rosso o AlphaTauri en lugar de al revés y realmente no se pueden permitir que vuelva a pasar lo mismo con Albon, pero si el rendimiento del segundo coche de Red Bull sólo depende del piloto, deben cambiar las cosas si Albon no puede mejorar y quieren desafiar a Mercedes en el futuro".

