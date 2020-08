Carlos Sainz: "Llevo una racha frustrante, pero lucharemos por las cinco primeras posiciones"

El año que está haciendo Carlos Sainz está siendo muy meritorio. El piloto español está cuajando una temporada enorme, demostrando por qué un equipo de la grandeza histórica de Ferrari se ha fijado en él para ser su nuevo corredor el próximo año. Sin embargo, la mala suerte le está pasando factura.

Las sensaciones están siendo casi inmenjorables, incluso con el coche, aunque la mala suerte le ha evitado traducir en resultados todo lo bueno mostrado hasta ahora. El español es consciente de que esto pasará, pero lo importante es seguir estando ahí porque los puntos terminarán llegando.

Este fn de semana tendrá lugar el segundo Gran Premio de Silverstone, mientras que a la semana siguiente, el día 16 de agosto, la Fórmula 1 llegará a nuestro país para el Gran Premio de España. Carlos ha charlado con la organización y algunos aficionados de la carrera y ha dado su impresión sobre lo que está siendo la temporada y sobre lo que será la carrera.

Carlos siempre ha dejado buenas carreras en España: "El gran premio de casa siempre se me ha dado bien. No sé si es por la afición, el circuito o por todo en general, pero la motivación y la energía es aún mayor". Este año no habrá público en las gradas, pero estará presente en el recuerdo de los pilotos: "Aun así todos intentaremos que los aficionados disfruten de la cita desde casa como siempre. Habrá sorpresas para la afición durante el GP de España".

Carlos Sainz sufre un pinchazo en el GP de Gran Bretaña EFE

Sobre la racha de la mala suerte que le está impidiendo brillar con resultados, Carlos afirmó lo siguiente: "Últimamente hemos dejado escapar muchos puntos, dos paradas en boxes malas y el pinchazo de la semana pasada. También son rachas de este deporte. Ahora llevo una que ha resultado un poco frustrante, pero creo que terminará pronto y podemos volver a luchar por las cinco primeras posiciones".

La distancia con sus rivales

La lectura positiva sigue siendo que están muy cerca de todos sus rivales, excepto Mercedes: "Al final hemos visto que equipos como Red Bull y Ferrari están más cercade lo que esperábamos. He tenido muchas oportunidades de terminar entre los cinco primeros, y vamos a ver si en Montmeló puedo tener por fin un buen resultado".

Carlos Sainz compite en el Gran Premio de Gran Bretaña Reuters

Además, el piloto, que el próximo año será corredor del equipo Ferrari, fue preguntado por su futuro y por su relación con su nuevo compañero, Charles Leclerc. El de McLaren reconoció haber mantenido ya alguna conversación con el monegasco sobre lo que les deparará a ambos la nueva unión, aunque lo más preocupante ahora mismo es saber qué nivel tendrá el Ferrari el próximo año y, sobre todo, en 2022, el curso que todos ven como clave para intentar terminar con el reinado de Mercedes, imparable en la era híbrida y que ha catapultado a Hamilton al Olimpo de la Fórmula 1.

Carlos tendrá la oportunidad de llegar a una escudería histórica y que, en teoría, le debería ofrecer la oportunidad de luchar por victorias y campeonatos en el futuro si el equipo del Cavallino Rampante consigue recuperar su status.

